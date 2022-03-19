Bandırma'da etkili olan kısa süreli etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

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Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde öğleden sonra kısa süreli etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Bandırma'da öğleden sonra yapan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu. 15 dakika etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kar yağışına en çok sevinen çocuklar olurken, oyun parklarında kar topu oynayarak karın keyfini çıkardılar. Meteoroloji yetkilileri Bandırma ve çevresinde kar yağışının Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

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