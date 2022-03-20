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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'liler şehit aileleri ve gazilerle buluştu

İHA

CHP'liler şehit aileleri ve gazilerle buluştu

CHP Altıeylül İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ile Roman dernekleri temsilcileri bir araya geldi.
CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli’nin organize ettiği etkinliğe CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, İl Başkanı Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Meclis Üyeleri Burhanettin Ağabeyoğlu ve Fatih Barlin’in yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haydar Filiz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Etkinlikte derneklerin sorunları dinlenerek, çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etkinliğin açılışında konuşan CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli, etkinlikte şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları sorunları dinleyeceklerini söyledi.
Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Fatih Barlin ise, “Düzenlemiş olduğumuz bu istişare kahvaltımızın amacı gazilerimizin şehit yakınlarımızın siz değerli başkanlarımız ve Yöneticilerimiz vasıtasıyla dertlerini paylaşmak sorunlarına çözüm olmaya çalışmaktır. Hiç şüphe yoktur ki şehitlik ve gazilik milletimiz için onurların en büyüğü şereflerin en yücesidir tüm savaşların zaferle neticelenmesinde bu fedakarlık ve inanç vardır ülkemizde aynı ruh ve şuurla kazanılan zaferlerin o sağlam temellerin üstünde yükselmiştir. Aziz milletimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin değerini daima bilmiş, onları büyük bir sevgiyle ve takdirle yâd etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanını ve mareşal rütbesini vermesi de milletimizin nazarında ki saygınlığını en güzel şekilde anlatmakta ve duygularını en güzel şekilde yansıtmaktadır. Ülkemizin bağımsızlığı vatanın bölünmez bütünlüğü milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğuruna göğsünü siper etmiş ve bunun Nişanını gururla taşıyan gazilerimizin yine bu yolda canlarını feda ederek en yüksek mertebe ulaşan şehitlerimizin kahramanlıkları hafızalarımızdan asla silinmeyecek, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yüreklerindeki vatan bayrak ve millet aşkıyla tarihe destan yazan şehitlerimiz ve gazilerimiz şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır” diye konuştu.

“Bu topraklar sizlerin sayesinde vatan oldu”
CHP Milletvekili Fikret Şahin de yaptığı konuşmada, “Sizlerin sayesinde bu topraklar vatan oldu. Tıpkı İstiklal Marşı’mızda yer aldığı gibi “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı” diyor. İşte onlardan biz bu emaneti devraldık ve ilelebet de bu toprakları sizlerin sayesinde sonsuza kadar taşıyacağız” dedi.

“Kurtuluş Mücadelesi hala devam ediyor
CHP İl Başkanı Serkan Sarı kurtuluş mücadelesinin devam ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:
“Bu vesileyle vatan için canlarını vermiş şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kuvayi Milliye mücadelesinin devamında Misakı Milli sınırlarımızın kurulması süreci, Çanakkale Zaferiyle başlayan Kurtuluş Savaşı ve halen devam eden kurtuluş mücadelesiyle hala şehit haberleri almaya devam ediyoruz. Ama umut ediyoruz ki 'Yurtta sulh, cihanda sulh' mantığıyla Atamızın huzurunda vermiş olduğumuz mücadele başarıya ulaşacak. Bunun için bizler de siyasi alanda mücadele vermeye, Atamızın eserlerine sahip çıkmaya, onları korumaya, yüceltmeye, Cumhuriyetimizin değerlerini hakka, hukuka, adalete sahip çıkmak için mücadelemize devam edeceğiz.”

“Burası yiğit Balıkesir”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Balıkesir, Balıkesir'in Kuvayi Milliye’nin baş kenti olduğuna dikkat çekerek, İstiklal Madalyası’nı hak ettiğine vurgu yaptı. Akın şunları söyledi:
“Hepinize minnettarız. Bu toprakları bize vatan yapan sizler ve ecdadımız gerçekten çok değerli. Biz de bunun bilinciyle hayatımızı sürdürüyoruz. Burası Balıkesir, burası Kuvayi Milliye’nin baş şehridir. Gerçekten bu birliğin, beraberliğin ve vefanın en yoğun olduğu yer. Zaten öyle de olmalıdır. Her zaman söylüyoruz; Balıkesir kahramanlıklarıyla İstiklal Madalyası almaya çoktan hak kazanmış bir ildir. Burası Yiğit Balıkesir’dir. Bu Yiğit Balıkesir’in birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi yere getirmek, yükseklere çıkarmak, insanların birlik ve beraberliğinin daim olduğu, çiftçisinin, köylüsünün kazandığı, sanayisinin olduğu, gençlerin Balıkesir’de yaşamak için çaba sarf ettiği bir noktaya gelmek zorundayız. Biz de onun için uğraşıyoruz. Balıkesir’deki bütün derneklerimizle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Çünkü Balıkesir’e bu yakışır. Balıkesir Kuvayi Milliye’nin baş şehri, o zaman Balıkesir birliğin ve beraberliğin de baş şehri demek. Onun için amacımız bütün herkesi kucaklayan, herkesi içine alan, birliğin, beraberliğin daim olduğu, sevginin ön planda olduğu bir Balıkesir ve Türkiye için uğraşıyoruz.”
Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Şetimleri Derneği Başkanı Haydar Filiz, sorunlar hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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