Büyükşehir’den ‘Mehmet Akif Ersoy’a Saygı’ kitabı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı anısına özel olarak hazırlanan “Mehmet Akif Ersoy’a Saygı” adlı kitabın lansmanı, Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz 12 Mart Cumartesi günü hava muhalefeti nedeniyle ertelemek durumunda kaldığı “İstiklal Marşı 101 Yaşında” programı ile “Mehmet Akif Ersoy’a Saygı Kitabı” lansmanını, 19 Mart Cumartesi günü Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuaye alanında Zeynep Çanakçı ve öğrencilerinin Tezhip Sergisi’nin gezilmesinin ardından program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı anısına özel olarak hazırlanan “Mehmet Akif Ersoy’a Saygı” adlı kitabın lansmanı yapıldı. “İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif” söyleşinde kitabın yazarlarından; Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Dr. İbrahim Demirci, Özhan Eren katılımcıları bilgilendirerek sorularını cevapladı. Söyleşinin ardından Öğretim Görevlisi Şemsettin Çoban ile saz ekibi muhteşem bir konserle katılımcıların gönüllerini dinlendirdi. Program kapsamında; Tezhip Sanatçısı Zeynep Çanakçı, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Dr. İbrahim Demirci, Özhan Eren ve Öğretim Görevlisi Şemsettin Çoban’a plaket takdiminde bulunuldu.

Programın ardından “Mehmet Akif Ersoy’a Saygı” adlı kitabın editörü Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit imzasıyla kitaplar katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı.

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