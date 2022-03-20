Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Tuzlaspor: 1

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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’u 31 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

36. dakikada ceza alanı hemen dışında topla buluşan Caner’in vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Levent Ayçiçek topu ağlara gönderdi. 10.

68. dakikada Kenny’in yaptığı vuruşta top savunmadan sekip Caner'in önünde kaldı. Caner'in vuruşunda top filelere gitti. 20

70. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Bardhi, topu ağlara gönderdi. 21

86. dakika Kenny'nin ortasında ceza sahası içinde Osmasij kafayla topu filelere yolladı. 31



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Kurtay xx, Muhammet Yumak xx, Bersan Duran xx

RH. Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xxx, Dos Santos xx, Lokman Gör xx, Mulumba xx (Akabueze dk. 90+2 ?), Paulin xx Kenny xx, Okan Alkan xx (Alpay Koldaş dk. 90+2 ?), Mehmet Özcan xx, Michel Landel xx (Osmasij dk. 71 xx), Doğan Can Davas xx, (Beykan Şimşek dk. 82 ?), Caner Cavlun xxx, Levent Ayçiçek xx (Kerim Avcı dk. 71 x)

Yedekler: Hüseyin Koç, Kerim Avcı, Berke Görgün, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, İsmail Konuk xx, Rajko Rotman xx, Metincan Cici xx (Ahmet Yazar dk. 46 xx), Bardhi xxx (Tayfun Aydoğan dk. 80 ?), Diack xx, Francis Ezeh xx, Samet Asatekin xx (Erhan Kartal dk. 66 x), Safa Kınalı xx (Onat Kutay Kurt dk. 46 xx), Ferhat Öztorun xx, Posmac xx

Yedekler: Angeler, Mustafa Emre Can, Sedat Şahintürk

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Goller: Levent Ayçiçek (dk. 36), Caner Cavlun (dk. 68), Osmasij (dk. 86) (Bandırmaspor), Bardhi (dk. 70) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Kenny, Okan Alkan, Caner Cavlun (Bandırmaspor), Rotman, İsmail Konuk (Tuzlaspor)

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