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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor - Tuzlaspor maçın ardından

İHA

Bandırmaspor - Tuzlaspor maçın ardından

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor sahasında Tuzlaspor 31 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan RH Bandırmaspor Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, “Sahamızda oynadığımız bu maç bizim için çok önemli ve kazanmamız gereken bir maçtı. Bir önceki Ankaragücü maçında bir mağlubiyet almıştık, bu maçtan da puanla dönmek istiyorduk ama olmadı. Bandırmaspor olarak biraz rüzgarın azizliğine uğradık. İlk yarıda golü de bulduk ve kontrol bizdeydi. İkinci yarıda da ikinci golü bulduk, arkasından yememiz gerek bir golü yedik. Bu golle kendi maçımızı biraz zora soktuk gibi ama üçüncü golü de bulduk, mutluyuz” dedi.

Tuzlaspor cephesi
Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Şenol Fidan ise, “90 dakikayı değerlendiğimizde, savunma anlamında iyi yaptığımızı düşünmüyorum. Bandırmaspor istekli ve kararlıydı ve bu 90 dakika boyunca kararını gösterdi. Bizim gol yollarımızda sıkıntılarımız vardı ama savunma anlamında da daha iyi olmamız gerekiyordu. Basit top kayıpları yaşadık ve rakibin kazanmasına sebep oldu. Dolayısıyla Bandırmaspor’un galibiyeti için tebrik ediyorum. Bu maçlardan dersler çıkartıp, önümüzdeki maçlarda daha iyi oymalıyız” diye konuştu.

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