Royal Hastanesi Bandırmaspor - Tuzlaspor: 3 - 1

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Ömer Faruk KurtayMuhammet Yumak, Bersan Duran

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci Okan Alkan (Dk. 90+2 Alpay Koldaş), Dos Santos, Lokman Gör, Caner Cavlan, Mulumba (Dk. 90+2 Akabueze), Levent Ayçiçek(Dk. 71 Kerim Avcı), Landel (Dk. 71 Osmajic), Mehmet Özcan, Doğancan Davas (Dk. 82 Beykan Şimşek), Keny,

TUZLASPOR: Emre Koyuncu Samet Aslantekin (Dk. 67 Erhan Kartal), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Rotman, Metin Can Cici (Dk. 46 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 80 Tayfun Aydoğan), Ezeh, Safa Kınalı (Dk.46 Onat Kutay Kurt)

GOLLER: Dk. 36 Levent Ayçiçek, Dk. 68 Caner Cavlan, Dk. 86 Osmanic (Bandırmaspor) Dk. 70 Bardhi (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Ezeh, Dk. 85 Rotman, 90+3 İsmail Konuk (Tuzlaspor) Dk. 75 Keny, Dk. 79 Okan Alkan, Dk. 90+4 Caner Cavlan (Bandırmaspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti. 36´ncı dakikada Bandırmaspor öne geçti. Ceza alanı hemen dışında topla buluşan Caner´in şutunda top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Levent Ayçiçek meşin yuvarlağı sert bir şutla ağlara gönderdi 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

68´nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Tuzlaspor ceza alanı içine giren Keny'nin vuruşunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Caner Cavlan, ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

70´nci dakikada Bardhi, farkı tekrar 1'e indirdi. Tuzlaspor kontratağında sağ kanatta topla buluşan Bardhi hızla ceza alanı içine girdi ve kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-1.

86´ncı dakikada atılan savunmadan atılan uzun topla sağ kanatta topla buluşan Keny, pasını ceza sahası içindeki Osmajic'e verdi. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla maçın sonucunu belirleyen golü attı:3-1.)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan Dalgıç

2022-03-20 17:30:37



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