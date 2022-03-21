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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktorlar eğitim için söyledi Büyükşehir - KAHEV iş birliğinde eğitime destek

İHA

Doktorlar eğitim için söyledi Büyükşehir - KAHEV iş birliğinde eğitime destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle; Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) organizasyonunda gerçekleştirilen “Doktorlar Eğitim için Söylüyor” projesi kapsamında ülkenin dört bir yanından Balıkesir’e gelen hekimler, maddi imkanı yetersiz öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için muhteşem bir Türk Halk Müziği Konseri düzenledi. Konserin geliriyle, Balıkesir’de maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere, burs imkanı sağlanacak.
Bu güne kadar 2 bini aşkın çocuğa burs veren ve 300’e yakın devlet okuluna; kütüphane yapımı, laboratuvar kurulumu ile yenileme çalışmalarına kadar birçok alanda destek veren Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV); Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi’nin iş birliğinde, Balıkesir’de muhteşem bir konser verdi. Konser programı öncesinde Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Tabip Odası’nın birlikte düzenlediği; “Pandemide Gençlerin Gözüyle Maskeli Yaşam” kompozisyon yarışması, “Pandemide Neler Çektik” fotoğraf yarışması ile “Çocuk Gözüyle Maskeli Yaşam” resim yarışmasının sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi. “Doktorlar Eğitim için Söylüyor” projesi kapsamında; ilki Antalya’da gerçekleştirilen konserin, ikincisi Balıkesir’de yapıldı. Ülkenin dört bir yanından Balıkesir’e gelen hekimler, Avlu Kongre Merkezi’nde düzenledikleri konserin geliriyle, Balıkesir’de maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere, ilköğretimden üniversiteye kadar burs imkanı sağlayacak.
Doktor Dilek Yıldırım, organizasyon için şunları söyledi:
"İş yeri hekimi olarak çalışıyorum. 32 yıllık hekimim. ilk defa böyle bir deneyim yaşayacağım çok heyecanlıyım açıkçası. Pandemiden dolayı hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarının çocukları için onun yararına düzenlenmiş bir konserde bulunmaktan inanılmaz gurur duyuyorum ve bunun ekibin içerisinde olmaktan bu kadar gönüllü insanların yanında olmaktan gurur duyuyorum."
Doktor Serpil Kara ise, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Sağlık İşleri Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda kadın hekimleri bir üyesiyim. böyle bir iyilik hareket içinde bulunmaktan da ayrıca gurur duyuyorum ve bunu Balıkesir'e taşımış olmak bizim için ayrıca bir gurur verici bir durum. salonda bu karara rağmen yavaş yavaş arkadaş bizi izlemeye gelenlerin de olması. Bu işin gerçekten çok önemli çok güzel bir hareket olduğunu zaten bize gösteriyor" dedi.
Doktor Nefise Akdemir de, "Şu an burada doktorlar eğitim için söylüyor orkestrası eşliğinde. Halk müziği konser projesi için bir aradayız. Ülke genelinden pek çok hekim arkadaşımız bu projeye dahil oldu. İnşallah onlarla birlikte konserimizi sergileyeceğiz. Programın hazırlığı biraz önce. söylediğim gibi ülke genelinden katılan pek çok meslektaşımız gönüllü olarak buraya destek verdiler. Doktorların katıldığı bir koraya profesyonel müzisyenler eşlik ediyorlar. Amacımız konser için toplanan bağışlarla maddi imkansızlık sebebiyle eğitim güçlüğü çeken çocuklara burs desteği sağlayabilmek. Aynı zamanda kovid sebebiyle hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarına, çocuklarına emanetiniz, emanetinizdir burs sonunu desteklemek. burada bugün çok güzel eserleri seslendireceğiz hep birlikte. Müzik ortak paydasında çok güzel bir amaç için buluştuk ve umarım seyircilerimiz de bizim bu duygumuzu paylaşacaklar burada" şeklinde konuştu.
Program için Avustralya'dan gelen İskender Ozan Toprak, "Avustralya'da yaşayan bir müzisyenim. Ondan önce İngiltere'de Almanya'da yaşıyordum, buraya KAHEV'in desteği ve daveti üzerine geldim Buradan okumakta zorlanan çocuklar için bir konser düzenliyoruz Balıkesir'de. Balıkesir'i bu kadar çok güzel beklemiyordum İnanılmaz çok sıcak kanlı insanlar var, Hani bizim yörelerde vardır ya? Önce böyle bakarsın sonra sarılırsınız. Aslında bugün önce sarılıp sonra baktılar. Müthiş derecede bir misafirperverlik gördük kendilerinden. Umarım çok güzel bir konser yaşarız ve onlara güzel bir hoşça vakit geçiririz" dedi.
Konser sonunda; KAHEV’in kurucularından vakıf üyesi Dr. Tülin Pınar Eser, Proje Koordinatörü vakıf üyesi Dr. Nefise Akdemir, sanat yönetmeni İskender Ozan Toprak ve konuk sanatçı Ali Çakar’a plaket ve çiçek takdim edildi.
Konsere; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Eğitime destek olmak amacıyla gerçekleştirilen konserler; Bursa, Eskişehir, İzmir, Batman, Ankara, İstanbul gibi farklı illerde de devam edecek.

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