Down sendromuna dikkat çekmek için renkli çoraplar giydiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler, down sendromlu çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için renkli çorap etkinliği düzenlediler.

Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulunda 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler gökkuşağı renklerini taşıyan çoraplar giyerek okulun bahçesinde farkındalık oluşturmak istediler. Etkinlik sorumlusu Çilem Adıgüzel, down sendromunun bir hastalık olmadığını, genetik bir rahatsızlık olduğunu ve neden kaynaklandığını çocuklarla paylaştıklarını söyledi.

Adıgüzel, "Down sendromlu çocukların birçok şeyi başarabildiğini, diğer çocuklarımızdan hiçbir farklarının olmadığını, hatta fazlalıklarının olduğunu çocuklarımıza anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı ve güzel bir etkinlik olmuştur diye düşünüyorum" dedi.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü için toplandıklarını anlatan 8. sınıf öğrencisi Tekinkoz, "Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü için toplandık. Etkinliğimizde farklı çoraplar giyerek farkındalık oluşturmak için toplandık. Onlarda bir fazla kromozom olduğunu öğrendik. Fakat bunun bir engel olmadığını, tek engelin akıllarda, önyargılarda olduğunu öğrendik. Tek kromozom hiç bir şeyi fark ettirmez. Sadece sıkıntı sayılarda" diye konuştu. Tuğçe Gülecen ise, "Bugün renkli çoraplar giyerek farkındalık oluşturduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.