Balıkesir'de Halk oyunları şenliği yapıldı

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Oyunları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması muhteşem gösterilerle sona erdi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Balıkesir Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği yarışmalar izleyenlerden büyük beğeni aldı. Geleneksel Düzenlemesiz Dalda, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Geleneksel Düzenlemeli dalda ise Minikler, Gençler, Büyükler kategorilerinde kulüpler yarıştı. Balıkesir yöresinin oyunlarının sergilendiği yarışmada dereceye giren kulüpler bölge yarışmasında ilimizi temsil edecekler.

Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmalarının sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları takdim edildi. Müsabakalar sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren kulüplerin madalya ve kupaları, Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Halk Oyunları Federasyonu İl temsilcisi, birim müdürleri ve yetkililer tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında bu etkinliğe daha çok sahip çıkarak önümüzdeki dönemde daha büyük katılımlarla Halk Oyunları yarışmalarının şölen havasında geçeceğini ifade etti. İzlediği performansları çok beğendiklerini belirten Milletvekili Canbey, “Kulüplere, emeği geçen hocalarımıza, öğrencilerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ödül alan çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Halk oyunlarının bir milletin coşkusunu, heyecanını, kahramanlıklarını anlatan, bulunduğu yörenin tarihini, kültürünü, kimliğini yansıtan en önemli olgulardan biri olduğunu belirten Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Halk oyunları bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Hedefimiz kulüp sayılarını artırmak. Önümüzdeki dönemlerde paydaşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, bu işi yapan, emek veren emektarlarımızla bir çalıştay gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu çalıştayda ildeki halk oyunlarının genel durumunu, yaşanılan sorunları ve bunlara nasıl çözüm bulabileceğimizi görüşeceğiz. Yapacağımız tüm çalışmalarla halk oyunlarımızı daha iyi seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Bugün burada da görüldüğü gibi çok yoğun katılım ve güzel bir ortam var. Halk oyunlarına destek veren tüm anne babalara teşekkür ediyorum. Gençlerimizi, çocuklarımızı, katılım sağlayan tüm ekiplerimizi kutluyor bölge ve final müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.

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