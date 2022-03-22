Şampiyon sporculardan, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon sporculardan, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a ziyaret

İHA

Şampiyon sporculardan, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a ziyaret

Erzurum’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonasında, Balıkesir Üniversitesini (BAÜN) başarıyla temsil eden sporcular, beraberlerinde BAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer, BAÜN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Hasan Yetişir, takım sorumluları Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen ve Öğr. Gör. Harun Kahraman ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u makamında ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, elde edilen başarılı sonuçlar için tebrik ederken, sporcu öğrenciler de kendilerine gösterdiği ilgi ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Kuş: “Farklı Branşlarda Öncü Sporcuları Yetiştiriyoruz”
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, bireysel kategoride 5 Türkiye Şampiyonluğu ve 4 Türkiye Üçüncülüğü elde eden; Erkekler K1 branşında takım olarak Türkiye Şampiyonluğunu, kadınlarda takım olarak Türkiye İkinciliğini, genel klasmanda da Türkiye Üçüncülüğünü Balıkesir Üniversitesine kazandıran takımın başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Balıkesir Üniversitesi olarak sporun farklı branşlarında Türkiye’de öncü sporcuları yetiştirdiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; öğrencilerde emeği olan tüm antrenör ve akademisyenlere de teşekkür etti.

Toplamda 6 Türkiye Şampiyonluğu, Genel Klasmanda Türkiye Üçüncülüğü
Erzurum Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 100’ün üzerinde üniversiteden yaklaşık 700 sporcunun katıldığı şampiyonada; Balıkesir Üniversitesinden; Güler Deniz Topuz 56 Kg., Serdar Şayık 60 kg., Barış Karaman 67 kg., Barış Çakan 75 kg., İsa Göçmen 81 kg.’da Türkiye Şampiyonu oldu. Mustafa Öter 57 kg., Tarık Yeşilbaş 60 kg., Emirhan Çoban 71 kg., Muhammed Gürses de 81 kg.’da Türkiye Üçüncüsü oldu. Şampiyon olan sporcular ayrıca Dünya Üniversiteler Kick Boks Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sındırgı’da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sındırgı’da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu
Edremit’te Aşık Veysel Parkı açıldı Edremit Belediyesi’den Aşık Veysel’e vefa
YEREL HABERLER Edremit’te Aşık Veysel Parkı açıldı Edremit ...
Silahlı kavga ölüm ile bitti Kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı kavga ölüm ile bitti Kavgada yaralanan bir ...
Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu
'İyi ki varsın Eren' projeye esin kaynağı oldu
YEREL HABERLER 'İyi ki varsın Eren' projeye esin kaynağı oldu
Balıkesir'de Halk oyunları şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Halk oyunları şenliği yapıldı
Balıkesir’de yaban ve av hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de yaban ve av hayvanları için doğaya yem ...
21 Mart Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ve Nevruz Bayramı Edremit’te coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 21 Mart Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ve ...
Down sendromuna dikkat çekmek için renkli çoraplar giydiler
YEREL HABERLER Down sendromuna dikkat çekmek için renkli çoraplar ...
Bandırma'da kayalıklar arasından fışkıran incir ağacı şaşırtıyor
YEREL HABERLER Bandırma'da kayalıklar arasından fışkıran incir ağacı ...
9 aylık bebek beşikten düşerek hayatını kaybetti Bandırmaspor en küçük taraftarını kaybetti
YEREL HABERLER 9 aylık bebek beşikten düşerek hayatını ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ödüle doymuyor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ödüle doymuyor
Ayvalık´ta, tüylüçay grubuna ait yeni endemik bitki bulundu
YEREL HABERLER Ayvalık´ta, tüylüçay grubuna ait yeni endemik bitki ...
Burhaniye’de bozulan yollar tamir ediliyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de bozulan yollar tamir ediliyor
Havran Kitap Günleri başladı
YEREL HABERLER Havran Kitap Günleri başladı
Fırtına balık tezgahlarına esti
YEREL HABERLER Fırtına balık tezgahlarına esti
Erkan Taşkıran, Bandırmaspor'a 72 bin TL ödeyecek
YEREL HABERLER Erkan Taşkıran, Bandırmaspor'a 72 bin TL ödeyecek
Eğitim-Bir-Sen’den 30.yıl vefa buluşması
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den 30.yıl vefa buluşması
Doktorlar eğitim için söyledi Büyükşehir - KAHEV iş birliğinde eğitime destek
YEREL HABERLER Doktorlar eğitim için söyledi Büyükşehir - KAHEV iş ...
"Türkiye; tarihinde hiç bir dönemde olmadığı ölçüde ciddi ihanetle karşı karşıya" MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sert konuştu: “CHP’nin hangi kirli ve karanlık ilişkiler içerisinde olduğunu, Türkiye’nin geleceğine dair hangi pazarlıkları yaptığını aziz milletimizle paylaşmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz”
YEREL HABERLER "Türkiye; tarihinde hiç bir dönemde olmadığı ölçüde ...
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Tuzlaspor: 3 - 1
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Tuzlaspor: 3 - 1
Bandırmaspor - Tuzlaspor maçın ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Tuzlaspor maçın ardından
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu tek liste ile yapıldı İhlas Haber Ajansı’ndan 5 isim Balıkesir Gazeteciler Cemiyetin yönetiminde çeşitli görevlere getirildi
YEREL HABERLER Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu ...
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Tuzlaspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Tuzlaspor: 1

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.