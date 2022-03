Balıkesir Büyükşehir, Balıkesir’i geleceğe hazırlıyor Büyükşehir, sürdürülebilir bir kent inşa ediyor

20 ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Balıkesir’i iklim değişikliğine dirençli bir hale getirmek amacıyla çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi “Balıkesir İklim Değişikliği Eylem Planı”nı hazırladı. Sürdürülebilir ve karbonsuz örnek bir şehir inşa etmek vizyonuyla hazırlanan plan kapsamında Balıkesir, geleceğe daha güvenli ve temiz adımlarla ilerleyecek.

Balıkesir’i; 20 ilçesiyle birlikte iklim değişikliğine dirençli, düşük maliyetli enerji sağlayan, herkes için sürdürülebilir ve karbonsuz örnek bir şehir yapmak amacıyla göreve geldiği ilk andan itibaren çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde “Balıkesir İkim Değişikliği Eylem Planı” hazırlandı. 2020 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünü kuran Büyükşehir Belediyesi, böylelikle çalışmalarına hız katarak şehrin “Sera Gazı Envanter Raporu”nu çıkarıp “Balıkesir İklim Değişikliği Eylem Planı” aşamalarını sağlam bir zemine oturttu.

2030 yılına kadar yüzde 21 azalacak

Sürdürülebilir ve karbonsuz örnek bir şehir inşa etmek vizyonu ışığında, il ölçeğinde tüm salım kaynaklarını kapsayan gerçekçi bir hedef ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin, INDC’si (Niyet Edilen Ulusal Katkı) dikkate alınarak uluslararası süreçlerde öngörülen hedef olarak belirlenen 2030 yılına kadar yüzde 21 artıştan azaltım sağlayacak. Belirli aralıklarla düzenlenen çalıştaylar ile elde edilen bulgular, ilgili kurum ve paydaşlar ile değerlendirilerek hazırlanan “Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Planı” kapsamında; uluslararası Carbon Disclosure Project (CDP) platformuna üye olan ve veri paylaşımı yapan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda “Avrupa İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi”ni (Covenant of Mayors For Climate & Energy EUROPE (CoM) imzalayarak Birleşmiş Milletler tarafından da destekleniyor. Sözleşmeyle; sera gazı salımını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını artırma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konularda önemli adımlar atacak olan Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği azaltımına katkı sağlayacak birçok çalışmayı hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor.

Çöpten 110 bim megavat elektrik üretildi

Vahşi depolama alanlarının ıslahı ve evsel atıkların rehabilite edilmesi ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolama sahalarını tüm ilçelere yayacak. Mevcut vahşi depolama alanlarında rehabilite çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplanan katı atıkları ayrıştırarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında işleyerek enerji üretiyor. Çöp gazından elektrik üretilen tesiste doğaya metan gazı salımının önüne geçilerek bu güne kadar toplam 110 bin megavat elektrik enerjisi üretildi. Böylelikle, 55 milyon metreküp metan gazı yakılarak karbondioksite göre 28 kat daha zararlı olan bu gazın atmosfere salınımı engelleniyor.

GES’ten yıllık 700 bin kilovat enerji üretildi

Kapalı pazar yerlerinin çatılarına fotovoltaik güneş panelleri yerleştirerek enerji üretmeyi hedefleyen Büyükşehir, ilk olarak Karizma Kapalı Pazar Yeri’ne kurulumunu sağladı. Proje kapsamında; kurulu gücü 450 kilovat olan tesiste yıllık 700 bin kilovat enerji üretiliyor. İklim değişikliği ile mücadelenin en önemli basamaklarından biri olan “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında “Pilot Sıfır Atık Uygulamaları” ile “A(r)tık Yok Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği Bilinçlendirme” projeleri de sürdürülerek atığın önüne geçiliyor.

Temiz enerjili otobüslerle yüzde 40 tasarruf sağlandı

Ulaşımda enerji verimliliği ve emisyon azaltımını sağlamak amacıyla temiz enerjili sıkıştırılmış doğalgaz (GNC) ile çalışan 65 otobüsü araç filosuna dahil eden Büyükşehir Belediyesi diğer yakıtlara göre yüzde 90 daha az azot, yüzde 15 daha az karbon monoksit içeriyor. Ayrıca CNG’li otobüsler; mazottan yüzde 30, benzinden yüzde 70, LPG’den de yüzde 40 daha çok tasarruf sağlıyor. “Bisiklet Dostu Şehir” için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, şehrin dört bir yanında bisikletlilere ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla bisiklet yolları oluşturuyor.

Edremit, Havran, Gömeç ve Nikita derelerinde ıslah çalışmaları yaparak kirleticilerin etkilerini azaltmak ve önlemek amacıyla denetimlerini gerçekleştiren Büyükşehir, bu sayede doğal kaynaklara sahip çıkarak, iklim değişikliğinin ve çevresel kirleticilerin etkilerini azaltıyor.

