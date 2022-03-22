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Muharrem İnce, altılı masayı eleştirdi Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Ergenekonu savunan Ali Babacan ile mi aynı masaya oturacağım"

İHA

Muharrem İnce, altılı masayı eleştirdi Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Ergenekonu savunan Ali Babacan ile mi aynı masaya oturacağım"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir’de partililer ile buluştu. İnce, muhalefet partisi genel başkanlarından oluşan altılı masayı çok sert eleştirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balıkesir’de düzenlediği toplantıya katıldı. Partililere hitap eden İnce, "Buraya gelmeden önce bir pazar yerini gezdik. Ayın başında 2 lira olan soğan 5 lira. Patates 9 lira. Burası lüks bir market değil. Civciv euro ile olursa yumurta da 1,5 lira olur. Bugün kırmızı ete de yüzde 48 zam geldi. 28 değil, 38 değil. Tencerede et pişmiyor, dert pişiyor. Mezbahaların önü süt inekleri ile dolu. Millet süt ineklerini kestiriyor. Yemin kilosu 7 lira. Bunun iki çözümü var. Ya ineklere perhiz yaptıracaklar, yada kestirecekler. 20 yılın sonunda tarım hayvancılık bitti. Sadece Balıkesir’i düzgün planlasak, sadece Balıkesir Türkiye’yi doyurur" dedi.
Genel Başkan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’de kararsızlar yüzde 25’e çıkmış. Kararsızlar yakında birinci parti olacak. Bu iktidardan da bu muhalefetten de toptan kurtulmak lazım. Bana soruyorlar, altılı masada niye yoktun? Altılı masada olan birisi açıklama yapmış. Kumpas davalarını savunuyor. O FETÖ’cü yargıçların, bu ülkenin subaylarına, gazetecilerine kan kusturduğu, Silivri zindanlarında insanlara eziyet ettikleri olayları savunuyor. Ali Tatar canına kıydı onuruna dokunduğu için. Ergenekon ve Balyoz davalarını savunanlarla aynı masada oturanların eline Ali Tatar’ın kanı bulaşmıştır. Onlarda sorumludur. Türkiye’yi Suriyelilerle dolduranlarla mı oturacağım aynı masaya? Ergenekonu savunan Ali Babacan ile mi oturacağım aynı masaya? Ey CHP’liler size sesleniyorum. Siz kendinize yakıştırıyorsanız aynı masada oturmayı yakıştırın. Biz yakıştırmıyoruz. Onun için Memleket Partisi’ni kurduk. Bir metin çıkardınız ortaya, Temel Karamollaoğlu’nu kızdıracağız diye Atatürk diyemiyorsunuz. Eğitimi tarikatların, cemaatlerin elinden çekip alacağız diyemiyorsunuz. Yanlış yerde oynuyorsunuz. Bütün Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri çantada keklik görüp mavi boncuk dağıtmak. Böyle siyaset olur mu? Siyasetin bir duruşu olur, biz omurgalı siyaset yapıyoruz" şeklinde konuştu.
İnce, "bugün Dünya Su Günü. Önümüzdeki 3 5 yıl içinde ciddi bir su problemimiz olacak. Türkiye 15 buçuk milyar dolar para ayırmalıdır su işine. Bütün Türkiye damlama sulamaya geçmelidir. Kanal İstanbul gibi boş hayallerle uğraşmayın, su işine yatırım yapmaya başlayın. Enerjide dışa bağımlılık yüzde 70. Taşkömürünün yüzde 40’ını Rusya’dan alıyoruz, petrol öyle, doğalgaz öyle. Vana, Putin’in elinde. Yenilenebilir enerjide ciddi yatırımlara hemen başlamalıyız. Üretim seferberliğine başlayalım dedim, şimdi başladılar konuşmaya. Tarım Bakanı, Adana’da Afrika’da verimli arazilerden söz ediyor. Dünyanın en verimli ovasında Afrika’dan bahsediyor" şeklinde konuştu.
Çözüm önerilerini sıralayan Muharrem İnce, "Çiğ süt desteklemelerini arttırın, yem desteği verin. Çobanların sigortasını devlet ödesin. Tarımda çalışan kadınların sigortasına devlet yardım etsin. Sokaklarda fide ve tohum dağıtalım. Bütün hazine arazilerini ektirelim. Bunun 4 ayağı var. Tohum olacak, mazot olacak, gübre olacak ve ilaç olacak. Bu 4 kalemde yardım etmezsen çiftçiye aç kalırsan. Rusya’dan gelecek ayçiçeği gemilerini beklersin. Bunları söylemek kolay değil"
Memleket Partili bir çiftçi ise süt fiyatları dolayısı ile eylem başlattığını söyleyerek siyah kurdele taktığını söyledi. Muharrem İnce’de siyah kurdeleyi kendisine takmasını istedi.

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