Balıkesir’de yapımı tamamlanan tesislerin açılışı yapıldı

Balıkesir’de yapımı Devlet Su İşleri tarafından tamamlanan tesislerin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da canlı yayınla katıldığı törenle hizmete girdi.

Bigadiç’teki Adalı Barajı’nda düzenlenen törenle Balıkesir’de yapımı tamamlanan Balya Kayapınar Gölet sulaması, Balya Gökmusa Göleti sulaması, Erdek Zeytinli Mahallesi Çeytikçi Deresi, Gönen Asmalıdere Mahallesi Gürgen Deresi Taşkın Kontrol İnşaatı, Gönen Gelgeç Mahallesi Gürgenli ve Kumlubalık Dereleri ile Sarıköy Mahallesi Fatma Dereleri Taşkın Kontrol İnşaatı ile Altınova YAS Suni Besleme Projesi de faaliyete geçti.

Bigadiç’in Adalı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 62,5 metre yüksekliğinde ve 193 milyon TL’ye mal olan Adalı Barajı’nda 14 milyon metreküp su depolanacak. Adalı Barajı’nın sulaması tamamlandığında 24 bin 350 dekarlık alan sulamaya açılarak ekonomiye yılda 50 milyon lira katkı sağlayacak.

Balıkesir’de açılışı Dünya Su Günü sebebiyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımlarıyla düzenlenen 325 tesisin hizmete alındığı toplu açılış töreni ile eş zamanlı olarak gerçekleşti. Balıkesir’de de 7 ayrı tesisin açılışının gerçekleştirildiği törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ve Mustafa Canbey’in yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Hayırlı uğurlu olsun”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın canlı yayın bağlantısının ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Şu an Bigadiç ilçemizdeyiz. Bigadiç Adalı Barajı kenarında bulunuyoruz. Bugün ilimizde toplam yedi tesisimizin inşallah açılışı yapılacak. Adalı Barajımız yüzde yüz su doluluk oranına sahip. Şu anda 14 milyon metreküp su tutulabiliyor. 193 milyon Türk lirasına mal edilmiştir. Yerden temel yüksekliği 62,5 metre. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde sulama projeleri de tamamlandığında 24 bin 500 dekar arazimiz sulanabilir hale gelecek. Ve böylelikle yıllık 50 milyon Türk lirası civarında bir gelir artışı bekliyoruz. Çiftçilerimiz açısından bu önemli yatırımın ve diğer bütün yatırımların Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen, tamamlanan yatırımların ilimize, Balıkesir'e ve bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış töreninde Bigadiç Belediyesi Adalı Baraj Gölü'ne kaz ve ördek salarken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü doğaya üç tane karaca saldı.

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