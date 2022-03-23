Ayvalık’ta Kadın Oyunları Festivali - 2022 başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Kadın Oyunları Festivali’nin ikincisi düzenlenen açılış gecesiyle başladı.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde düzenlenen gecede “Neden Kadın Oyunları” konusunun ele alındığı anlatıldı.

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun da katkılarıyla düzenlenen festivalde, toplumda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sorunlarına dikkat çekilebilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

5 gün sürecek olan festivalin ilk gecesinde, Ayvalık Kadın Saz Topluluğu’nun halk oyunlarından da esintilerle verdiği konserle geceye damgasını vurdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin ile birlikte katıldığı gecede, çok sayıda sanatsever salonu doldurdu.

Açılış gecesine siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katılım sağlayarak destek verdi.

Gecede konuşan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Koordinatörü Erkan Cılak yaptığı konuşmada geçen yıl Ankara Sanat Tiyatrosu ile birlikte adı festival olan değerli bir konuyla yola çıktıklarını vurgulayarak, “Çünkü tiyatro yalnızca tiyatro değildir. William Shakespeare ne demiş? ‘Tümüyle bir sahnedir yaşam; insanlarsa, hepsi birer oyuncu; biri çıkar, öteki girer’ Ülkemizde son dönemde bu konu negatif yönde önem arz etmeye başlamış, Atatürk’ün daha Avrupa’da kadın tanınmadan kadına verdiği haklar es geçilmiş, cennet anaların ayağının altındadır sözü unutulmuş, Neşet Ertaş’ın kadın insandır biz ise insanoğlu sözü yok sayılır olmuştur ve biz geçen sene bu festivali yaparken pandemi nedeniyle koltuklar bir boş bir dolu olduğundan boş koltuklara cinayete kurban gidenlerin fotoğraflarını koymuştuk ki, 20 Mart 2021 de çekilen imza ile İstanbul Sözleşmesi Temmuz 2021’de yürürlükten kalkmıştır” dedi.

“Ülkemizde ilk yapılan festivalin ortağı ve fikirdaşıyız”

2. Kadın Oyunları Festivali’nin açılış gecesinde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, Ayvalık Belediyesi’nin 2019 yılında projelendirdiği, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğinde ve Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile Türkiye’nin ilk ve tek kadın temalı kadın oyunları festivalini geçtiğimiz yıl Ayvalık Kadın Oyunları Festivali adıyla ilçemizde gerçekleştirmiştik” dedi.

Geçtiğimiz yıl da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde kapanışı Ayvalık’ta yapılan festivalin Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde ilk kez gerçekleştirdiklerini ve pandemi koşullarına rağmen büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Ergin, “Beş kadın oyunu, beş kadın sorunu ve beş kadın duruşunu görebileceğimiz oyunlar seçildi. Geçtiğimiz yıl; Sumru Yavrucuk, Ayça Bingöl gibi birbirinden değerli oyuncuları konuk ettik. Amacımız; adı kadın oyunları festivali, fakat meselesi ülkemizin kanayan yarasına dikkat çekmek. Fakat bildiğimiz net bir şey var. Ülkemizde ilk yapılan festivalin ortağı ve fikirdaşıyız. Bunun için de mutluyuz, bu festivalin adının hep Ayvalık’la anılması önemlidir. Geçen yıl 206 kişilik salona 103 kişi almak zorunda kaldık. Festival boyunca sosyal mesafe gereği boş bırakılan koltuklara, öldürülen kadınların fotoğrafları yerleştirildi. Bu koltukların satışından elde edilen gelir, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Mor Çatı sivil toplum kuruluşlarına bağışlandı. Bu yıl da durum aynı.Ankara Sanat Tiyatrosu editörlüğünü ve projeyi Ayvalık Belediyesi ile hazırladığı için her yıl Ankara’da başlayıp Ayvalık’ta son bulacak.Her yıl 2 ya da 3 yeni yer daha seçip oralarda da festivalin oyunları gösteriliyor, ama net olan Ankara’da başlayacak ve Ayvalık’ta Dünya Tiyatrolar gününde bitecek olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Festival gelecek yıl Avrupa’ya açılacak”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile Dünya Tiyatrolar Gününü birleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu festivalin önemi kadına şiddet konusuna dikkat çekmekti. Bir farkındalık oluşturduk. Bu yıl da yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’ni gündeme taşıyıp, bu yanlıştan dönülmesini hatırlatacağız. Sadece biz de etkin bir sorun olduğunu düşündüğümüz festival dünyanın da ilgisini çekti. Beş ülkenin başvurusu var. Kültür Bakanlığından destek aldığımız proje, şu anda Dünya Bankası fonundan da eğer faydalanabilirse, seneye 5 ülkede yapılması gündemde. Geçen yıl Ankara'da başlatılıp geçen sene olduğu gibi Ayvalık Belediyesi tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Ayvalık'ta oyunların kapanışı yapılmıştı. Eğer önümüzdeki sene başvurusu söz konusu olan Fransa, Almanya gibi ülkelerde girerse, yine Ankara’da başlayıp Ayvalık’ta son bulacak. Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi ismi yurt içinde yurt dışında hep kalacak” dedi.

Ayvalık’a Kadın Oyunları Festivali bereketi

Festivalin Ayvalık turizmine de olumlu yansımalarının da bulunduğuna işaret eden Belediye Başkanı Ergin, “Bu yıl ilçemizdeki otellere 5 günlük rezervasyonların geldiğini duyduk. İşte bu durumun, hep bahsettiğimiz kültür turizmi ve turizmin süresini uzatmak üzerine çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Aydın’dan, İzmir’den, Bursa’dan birçok bilet talebi olmuş. Oyun biletlerinden ikisi 24 saat içerisinde bitti, diğer üçü ise yüzde 60 yüzde 100 oranında dolu. Bu durum mutluluk verici Ama biliyoruz ki, biran önce daha büyük bir salona geçmemiz gerekiyor. Bununla da ilgili belediyemize ait Kırlangıç AVM’deki salonumuz üzerine çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Festivalin açılış gecesinde; siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının Ayvalık temsilcileriyle, kalabalık bir tiyatro sever salonu doldurdu.

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