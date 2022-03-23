Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 521 bin oldu

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayında ayında artarak 521 bin 635 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye’de Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,7’ si motosiklet, yüzde 15,7’ si kamyonet, yüzde 5,9’ u traktör, yüzde 3,6’ sı kamyon, yüzde 0,6’ sı minibüs, yüzde 0,5’i otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar teşkil etti.

Balıkesir’de şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 521 bin 635 olduğu açıklandı. TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında, Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının şubat ayı itibarıyla 249 bin 251 olduğu bildirildi.

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