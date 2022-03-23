Büyükşehir, Zeytinli Kavşağı’nda çalışma başlatıyor Zeytinli Kavşağı yenilenecek Büyükşehir, Körfez’e ulaşımda trafiği rahatlatacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kentte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Körfez Bölgesi için özellikle nüfus yoğunluğunun arttığı yaz aylarında büyük önem arz eden D55006 Karayolu üzerindeki Zeytinli Mahallesi girişi ve Edremit Küçük Sanayi girişçıkışında bulunan sinyalize kavşakta düzenleme çalışmaları başlatılacak.

Balıkesir’de; güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım sağlamak amacıyla planlamalarını sürdürerek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği kavşak düzenleme çalışmalarıyla ulaşımı rahatlatıyor. Türkiye’nin turizm cazibe merkezlerinden; Akçay, Güre ve Altınoluk’a ulaşımda kullanılan, özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu D55006 Karayolu üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa zamanda çalışmalar başlatılacak. Körfez bölgesi için büyük önem arz eden Zeytinli Mahallesi girişi ve Edremit Küçük Sanayi girişçıkışında bulunan sinyalize kavşakta, araç seyir yükünün yoğunlaştığı noktada modern dönel kavşak düzenlemesi yapılarak trafik rahatlatılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı çalışmalar sayesinde; vatandaşların trafikte geçirdiği zaman azalacak, trafik akışı hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülebilecek.

Çalışma yapılacak alanda; refüjler ve kaldırımlar yenilenecek, asfalt serimi gerçekleştirilecek. İşlemler tamamlandığında peyzaj düzenlemeleri yapılarak yeşillendirilip çiçeklendirilecek.

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