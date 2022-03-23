Burhaniye’de soğuk havalarda adaçayı içiliyor

Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerde adaçayı tüketimi arttı. Adaçayının şifalı olduğunu anlatan Ali Göktepe, soğuk havalarda daha çok talep olduğunu söyledi.

Burhaniye’de Kazdağları ve Madra dağından toplanan adaçayının tüketimi arttı. Kahvehanelerde çay ile aynı fiyata satılan adaçayının şifalı olduğunu anlatan kahvehane çalışanı Ali Göktepe, soğuk havalarda adaçayına talebin arttığını söyledi. Gençliğinden beri kahvehane işlettiğini anlatan 61 yaşındaki Ali Göktepe, “Kazdağları ve Madra dağında doğal alarak yetişen adaçayı çok şifalı. Özellikle, soğuk algınlığının yaygın olduğu kış günlerinde talep artıyor. Bu sene Mart ayı da çok soğuk geçiyor. Onun için adaçayına ilgi devam ediyor. Çayı da adaçayını da aynı fiyata satıyoruz” dedi. Adaçayını sevdiğini anlatan Ramazan Şevik de, “Kahvehaneye geldiğimde adaçayını tercih ediyorum. Çok şifalı bir içecek” dedi.

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