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Balya Belediyesi'nden Büyükşehir'in ekmek büfesine izin çıkmadı

DHA

Balya Belediyesi'nden Büyükşehir'in ekmek büfesine izin çıkmadı


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Fırıntaş, Balya ilçesine ekmek satış büfesi koymak istedi. Balya Belediyesi ise ilçedeki yerel fırıncı esnafının korunması amacıyla Fırıntaş ekmek büfesi açılmasına izin vermedi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Fırıntaş, ürettiği ekmekleri il merkezi ve ilçelere konulan büfeler aracılığıyla müşterilere ulaştırıyor. Balya ilçesine de ekmek satış büfesi koymak için yer gösterilmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi'ne, Balya Belediyesi izin vermedi. İlçede 2 ekmek fırını bulunduğunu ve nüfusa göre bu fırınların yeterli olduğunu belirten Başkan Orhan Gaga, yerel fırınların korunması amacıyla ilçede Fırıntaş ekmek büfesi açılmasının uygun görülmediğini kaydetti. 
Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ise ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnafını ekonomik açıdan mağdur edeceği gerekçesiyle mevcut Fırıntaş ekmek büfesinin kaldırılmasını istedi.
Fırıntaş'ın özel sektör ile rekabet eden kuruluş olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, "Susurluk ve Balya ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin sağlıklı, ucuz ekmek ve ramazan pidesi erişimini engellemeye teşebbüs eden bu iki belediye başkanı nasıl bir zihniyete sahip olduklarını ve kime hizmet ettiklerini halkın belediye başkanı olmadıklarını ispat etmişlerdir. İlçelerde yaşan hemşerilerimiz Fırıntaş´ın ekmek ve pidelerine ulaşma hakkını engellemeyi bu güne kadar hiçbir ilçe belediye başkanı aklına bile getirmemiş, aksine Fırıntaş'tan ilçesine büfe açmasını talep etmişlerdir" dedi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından şu anda 300 gram ekmek 3 liradan satışa sunulurken, il genelinde ise 210 gram ekmek 3 TL´den satılıyor. Fırıntaş büfelerinde geçen yıl ramazan ayı boyunca 375 gram pide 1,5 liradan satılmıştı. Bu yıl pide fiyatı ise henüz belirlenmedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-03-23 19:25:11

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