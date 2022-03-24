Marmara turizme hazırlanıyor

Marmara Adalar Belediyesi turizm sezonu öncesinde ilçede iki farklı meydan düzenlemesini aynı anda yürütüyor. Marmara İlçesine bağlı Saraylar Kırsal Mahallesi ile Avşa Adası’ndaki meydan düzenlemesiyle tatil için gelecek vatandaşları yeni yüzüyle ağırlamak isteyen belediye çalışmalarını sürdürüyor.



Saraylar’a yeni meydan

Marmara Adalar Belediye Başkanlığı ilçedeki Saraylar Mahallesi’ndeki meydan yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Turizm sezonu öncesinde Saraylar’daki meydan düzenlemesine başlayan Marmara Belediyesi ilçeye tatil için gelecek vatandaşları yeni yüzüyle karşılamaya hazırlanıyor. Saraylar Mahallesi Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında, 560 metrekare yeşil alan olarak ayrılırken, meydana 30 palmiye türü ağaç ekilecek. Proje kapsamında 21 aydınlatma direği montajı gerçekleşecek olan meydan düzenlemesinde zemininde ise 585 metre bordür ile 2 bin 500 metrekare karo taş kullanılacak.



Avşa Adası Meydanı da yenileniyor

Marmara Adalar Belediyesi diğer yandan bölgede turizmin cazibe merkezleri arasında yer alan Avşa Adası’nda da meydan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Avşa Adası meydanındaki yenileme çalışmalarına ek olarak Avşa Belediye Caddesi de sil baştan restore ediliyor. Avşa Belediye Caddesi’nde trafiğe kapatılan 315 metre güzergah boyunca refuj olarak ayrılan 600 metrekare yeşil alanın yanı sıra, yaya yolu olarak projelendirilen toplam 4 bin metre uzunluğundaki iki yürüyüş yolunda ekipler çalışmalarını yürütüyor.



Başkan Aksoy: “Ankara’da ilçemizle ilgili temaslarda bulunduk”

Marmara İlçesi Saraylar Mahallesi ile Avşa Adası’ndaki çalışmaların yaz sezonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Ankara gezisi hakkında da bilgiler aktardı. Ankara ziyaretinde, bir araya geldiği AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gidilerek Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüştüklerini belirten Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, çöp aktarma istasyonu yapımı ile adaların temizliğinde kullanılmak üzere araç temini konusunda Bakan Yardımcısından destek sözü alındığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmet Özkaya’yı makamında ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Aksoy, “Marmara Adası’na doğalgazın gelmesi için girişimlerde bulunduk. Yaptığımız fizibilite çalışmalarımızı takdim ettik. Misafirperverliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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