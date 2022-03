Erdek Kaymakamı yaşlıları unutmadı

Balıkesir'in Erdek İlçesi Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, evlerinde yalnız yaşayanların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Her hafta bir eve konuk olan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy evlerinde yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Atasoy’un ilk durağı Erdek Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Girit Mubadili Hasan Doğruel’i konutunda ziyaret edip, elini öperek ve hayır duasını aldı. Kaymakam Atasoy ve eşi, daha sonra Ocaklar Mahallesi’nde ikamet eden Girit Vodina Karacaova Mübadili Emine Ordukaya’yı ziyaret etti.

Atasoy: “Yaşlılarımızı unutmuyoruz”

Yaşlılar Haftası dolayısıyla evlerinde yalnız yaşayan vatandaşlara gerçekleştirilen ziyaretin ardından konuya ilişkin konuşan Erdek Kaymakamı Atasoy, “Bu hafta evlerinde yalnız yaşayan büyüklerimizi eşim ile birlikte ziyaret ettik. Onların hayır dualarını almak her daim devletimizin yanlarında olduğunu kendilerine hissettirmek duyguların en güzeli. Her zaman ailem ile birlikte yanlarında olacağız.” dedi.

