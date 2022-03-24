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Bigadiç’te leylekler için "Göç Yolu Acil İniş Pisti" oluşturuldu Bigadiç, leylekler için acil iniş pisti oldu

İHA

Bigadiç’te leylekler için "Göç Yolu Acil İniş Pisti" oluşturuldu Bigadiç, leylekler için acil iniş pisti oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bigadiç Belediyesi, Afrika’dan Avrupa’ya göç eden leylekler için 6 ayrı “Göç Yolu Acil İniş Pisti” oluşturdu. Soğuk ve yağışlı havalarda göç edemeyen leylekler, günlük yemleme yapılan acil iniş pistlerine inerek yeniden göç için havaların ısınmasını bekliyor.
Avrupa ve Balkanlar’dan kışı geçirmek için Afrika’ya giden yaklaşık 1 milyon leylek, mart ayında yeniden Anadolu üzerinden üreme alanlarındaki yuvalarına geri dönüş göçü başlatıyor. Göç süresi, üreme alanı ile kışlama alanı arasındaki mesafe, yaşadığı bölgenin iklim koşulları, yavruların yumurtadan çıkma zamanı, göç güzergahındaki besinlerin bol ya da kıt olması gibi etkenlere bağlı oluyor. Balıkesir ve Sındırgı üzerinden Avrupa’ya göç eden leyleklerin bu yıl Mart ayında havanın mevsim normallerinin altında olması nedeniyle göçü zorlaştı. Bu duruma sessiz kalmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bigadiç Belediyesi leyleklerin göç güzergahında olan bir bölgeyi koruma altına alarak yemleme yaptı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ile Mustafa Canbey, Bigadiç’in kırsal mahallesi Işıklar’da leylekler için oluşturulan “Göç Yolu Acil İniş Pisti’nde” incelemelerde bulundu.
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun çok büyük bir doğa ve hayvansever olduğunu ispatlayan bir çalışmaya imza attığını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, “İsmail Başkanımı tebrik ediyorum. Mart ayında birden kar yağması nedeniyle leylekler iniş yapmak zorunda kalmış. Soğuk havada leyleklerin yaşamlarını devam ettirebilmesi için bölgede yemleme yapıldı. Leylekler şimdi göçe devam edebilmek için havaların ısınmasını bekliyor. Böyle bir çalışmayla doğaseverliğini tescilleyen İsmail Avcu başkanıma teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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