AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “30 gün Ramazan’ı, 100 gün gibi yaşayacağız”

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’yla yoğun gündemli “Değerlendirme ve Planlama” toplantısı düzenledi.

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran başkanlığında düzenlenen toplantıda Ramazan Ayı süresince yapılacak çalışmalar ve teşkilat içi eğitim çalışmaları ele alındı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Yönetimi, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, 10 İlçenin Belediye Başkanları ve 20 İlçenin İlçe Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları katıldı.



Ekrem Başaran: Cumhurbaşkanımızın gücü sizlerin sevgisinden geliyor”

2023 hedefine doğru birlik ve beraberlik mesajının verildiği toplantıda konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, “Türkiye İçin Güven ve İstikrar, Güçlü Türkiye şiarıyla devam eden davamızı daha ileriye taşımak, 2023 hedefine, 2053 ve 2071 vizyonumuza ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki, Cumhurbaşkanımızla çıktığımız bu yolda ülkemizi dünyanın sayılı devletlerinden biri haline getirdik. Adalet ve Kalkınma Partisi milletimizin teveccühü ve desteğiyle kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği hizmetlerle yapılamayanı yaptı, bir çok önemli eseri ülkemize kazandırdı. İşte bu eser ve hizmet davasında Cumhurbaşkanımızın gücünü bu teşkilatlardan, bu salonlardan alıyor. İlk günkü aşkla, küsmeden, darılmadan, yorulmadan, yılmadan hep beraber, birlikte bu yolu yürüyeceğiz, Kutlu Davamızı tekrar 2023’te hedefine ulaştıracağız” dedi.



“Teşkilat akademisi mahalle eğitim programlarımızı yapıyoruz”

2023 hedefli Teşkilat Akademisi’nin “Bu Hikayenin Kahramanı Sensin” mottolu eğitim programlarına devam ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Cumartesi günü “Ak Parti Genel Merkez ArGe ve Eğitim Başkanlığı tarafından Balıkesir’de, "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlenecek. 3373 kişinin katılacağı ve 3 grup halinde 3 Merkez de; Balıkesir, Bandırma ve Havran’da mahalle teşkilatlarımızla bir araya gelerek, eğitim çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Ak Parti Balıkesir ARGE Başkanlığımızın koordinasyonun da yapılacak olan eğitim çalışmamız, 2023 seçimlerine yönelik teşkilatlarımıza ciddi bir katkı sunacak. Yapılacak olan “Teşkilat Akademisi Mahalle” eğitim programımıza; Mustafa Ataş, Serdar Tuncer, Zafer Şahin, Muhammet Alptekin, Çağatay Tetik, Hulusi Şentürk, Coşkun Başbuğ ve Aykut Kuşkaya gibi değerli hocalarımız katılım gösterecek. Ak Parti Teşkilatlarımızın bilgi paylaşımı ve kazanımı noktasında değerli bir eğitim çalışması olacak. Bizim hedefimiz belli. Güçlü Türkiye yolunda Hedef 2023 diyerek kutlu davamız için, kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. Teşkilat Akademisi Mahalle eğitim programlarımızın açılışına basın mensuplarımızı da davet edeceğiz” dedi.



“Ramazan Ayı’nı 30 gün gibi değil 100 gün gibi yaşayacağız”

30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi çalışarak, yaşayarak, milletimizle hemhal olarak, geçireceklerini belirten Başkan Başaran, “Ramazan’da milletimizin sofralarına misafir olacağız. Onların sorunlarıyla birebir ilgileneceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızla birlikte olup, yüklerine omuz vereceğiz. Bunu da; İl Teşkilatımız, Belediyelerimiz, İlçe Teşkilatlarımız, Mahalle Başkanlarımızla birlikte her an sahada halkımızın yanında olarak yapacağız. Mübarek Ramazan ayımızı, halkımızla bir olup, diri olup, birlik ve beraberlik içerisinde, yardımlaşarak geçireceğiz inşallah. Bu vesile ile Ramazanı Şerife ulaşmanın mutluluğuyla, siz değerli dava arkadaşlarımın ve halkımızın Ramazan’ını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



“2023 seçimleri Türkiye için milat olacak”

2023 seçimlerinin Türkiye için bir milat olduğunu vurgulayan Başkan Ekrem Başaran, “2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çok önemli. Mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğum Ak Parti, Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü duruşu, millet ve vatan sevdasıyla 80 yılda yapılmayanı, 20 yıla sığdırdı. Olmaz, yapılamaz denilen hizmetleri tek tek başardı, milletimizin emrine, kullanımına sundu. Çünkü, bizim sevdamız millet sevdası, vatan sevdası, bayrak ve devlet sevdası. Bu aşk, ilk günkü gibi aynı şevkle devam ediyor. Onun içindir ki, 2023’te devletimizi, ülkemizi, ehil olmayan, kime hizmet ettiği belli olmayanlara emanet edemeyiz. Davamıza ve liderimize gönül veren, yol yürüyen bizler gelecek için dünden daha fazla çalışacağız, gerekirse uykumuzdan, işimizden, zamanımızdan feragat edip ülkemizi ve milletimizi aydınlık geleceğe taşıyacağız.



“İman varsa imkan da vardır”

Ekonomik sıkıntılarımız olabilir, bu durum elbet geçecek. Partimiz bugüne kadar tüm sorunların üstesinden gelmeyi bildi. Feraseti ve liyakatiyle bugün sorun gibi gözüken ekonomik nedenleri de çözecek güçtedir. Milletimiz de bunu gayet iyi bilmektedir. Çözerse ancak Ak Parti çözer demektedir. İnşallah, Liderimizle ve milletimizle birlikte Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Toplantıya katılan tüm dava arkadaşlarıma, Belediye Başkanlarımıza ve davamızın için büyük gayret gösteren Milletvekillerimize, teşekkür ediyor ve AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı olarak; “İman varsa, imkan da vardır” diyoruz. İnandığımız Yolda Durmak Yok Yola Devam inşallah” dedi.



Yücel Yılmaz: “O partili bu partili demeden hizmetimize devam ediyoruz”

Balıkesir’de o partili, bu partili demeden eşit hizmet verme gayreti içerisinde olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da konuşmasında; Balıkesir’de 20 ilçeye AK Parti’nin gönül ve hizmet belediyeci anlayışı ile eserler bırakmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, “Balıkesir’in her köşesine hizmetlerimizi büyük bir azimle ulaştırıyoruz. Hizmet ederken siyaset yapmıyoruz, ayrım gözetmiyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Hizmetlerimizi engellemeye çalışanlara en güzel cevabı yine milletimiz verecektir. AK Parti Gönül Belediyeciliği, bizim yol haritamızdır. Ramazan ayında da 20 ilçemizde milletimizle birlikte olacağız, siz dava arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Halkımızın ihtiyaçlarını birlikte karşılayacak, vatandaşlarımızın iftarlarına, sofralarına misafir olacağız. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Buradan her zaman yanımızda olan, bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen AK Parti İl Başkanımız Ekrem Başaran’a, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Yönetimimize ve Ak Partimizin ilçe teşkilatlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler yanımızda oldukça, bizler hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Balıkesir Koordinatörü ve Denizli Milletvekili Şahin Tin’in telefon ile bağlanarak partililerle sohbet ettiği “AK Parti Değerlendirme ve Planlama” toplantısı Ak Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik mesajıyla sona erdi.

