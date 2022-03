Tohumlar Kepsut Belediyesinden, hasat çiftçiden

Her gün yürüyüş yapıyor... Yaşıyla şaşırttı!

Kepsut Belediyesi tarafından oluşturulan “Tohum Bizden Hasat Sizden” projesi kapsamında çiftçilere tohum desteğine başlandı. Kepsut Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tohum dağıtma töreninde konuşan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, her fırsatta çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.



Kepsut Belediye Başkanlığı çiftçilere tohum desteğine Kepsut Cumhuriyet Meydanında yapılan törenle başlandı. İlçe genelinde üretim faaliyetlerinde bulunan çiftçileri desteklemek ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile imzalanan protokol ile üreticilerin ihtiyacı olan tohumlar hibe edildi.



Cankul: “Çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Hibe dağıtım töreninde konuşan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ‘’Dünyanın içinde bulunduğu küresel gıda sıkıntısı hepimizi ilgilendiriyor. Bizler Tarım ve Hayvancılık alanında çiftçimize her daim desteğimizi arttırarak geldik. Fakat bu küresel sıkıntılarda daha da fazla ve bu konuda çalışmamız ve üretmemiz gerektiğini bir kez daha anladık. Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Belediyemiz Proje ekibinin hazırladıkları projeler ile hayvancılık yapan üreten çiftçimizi daha fazla desteklemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde başlattığımız ve devam eden AŞI projesi çiftçimize büyük katkı sağlayacak, aynı zamanda bugün başlattığımız yeni proje ile ilçemizde üretim yapan çiftçilerimize Tohum desteğimiz ile üretime katkı sağlayacağız. İlçe Kaymakamımız Altay Karadağ, AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Yılmaz, MHP ilçe Başkanı Tuncay Kılınç, İlçe Tarım Müdürü Faruk Öksüz ve değerli çiftçilerimizin katılımı ile bugün tohumlarımızın dağıtımı başladı. Bizler; belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve proje ekiplerimiz ile çiftçimiz için daha fazla destek daha fazla imkan üretmeye devam edeceğiz. Tarlada tohum bizden, bol hasat çiftçimizden olmasını temmeni ediyor, çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum. Her ekim döneminde üretimi yapılacak tohumlarımızı çiftçilerimiz ile buluşturarak üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.