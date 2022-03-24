Bandırma' da 3 bin adet fidan dağıtıldı

Dünya Ormancılık Günü Dolayısıyla Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 3 bin adet Fidan Dağıtıldı

2126 Mart Dünya Ormancılık Günü Dolayısıyla Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü olarak dünya ormancılık günü vesilesiyle bandırma halkına kızılcık, hünnap, yabanmersini, defne, fıstıkçamı türlerinden oluşan yakasın 3 bin adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü olarak da "2022 yılında Kayacık ve Dut Lİmanı mahallelerimizde yaklaşık olarak 50 bin adet fidan dikilecek; aynı zamanda Hıdır Mahallesine de gelir getirici tür kapsamında 50 hektarlık alanda zeytin ağaçlandırılması yapacağız" diyerek açıklamada bulunuldu. Bu günümüz hem Türk ormancılığı hem de dünya ormancılığı adına hayırlı olması temennilerini ileten işletme müdürü açıklamalarını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.