Ukrayna'da mahsur kalan Anastasiia, Edremit'teki ailesine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna'da mahsur kalan Anastasiia, Edremit'teki ailesine kavuştu

DHA

Ukrayna'da mahsur kalan Anastasiia, Edremit'teki ailesine kavuştu


Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde ailesiyle birlikte yaşarken, ocak ayı sonunda okul hayatına, Ukrayna'daki hasta anneannesi Svitlana Gütsaliük'ün (62) yanında devam etmek için giden Anastasiia Hutsaliuk (15), savaş başlayınca burada mahsur kaldı. Ailenin yardım çağrısı üzerine Dışişleri Bakanlığı girişimiyle Edremit'teki ailesine kavuşan Anastasiia Hutsaliuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkür etti.
Ukrayna'ya işçi olarak giden Semih İç, 2009 yılında 2 çocuk annesi Ukraynalı Alla İç (38) ile tanıştı. 2010 yılında da Türkiye'de evlendiler. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde yaşayan çiftin bir çocuğu oldu. Türkiye´de oturma izni alan Alla İç, kızı Anastasiia Hutsaliuk için de oturma izni aldı. Hutsaliuk, Türkiye'de okul hayatına devam ederken, Ukrayna'nın Vinnissa kentine bağlı Gaysin ilçesi Mikhaylovka köyünde yaşayan anneannesi Svitlana Gütsaliük'ün (62) felç geçirmesi nedeniyle Ukrayna'da okumaya karar verdi. Savaşın başlamasının ardından Hutsaliuk, Türkiye'ye geri dönmek istese de mahsur kaldı. Aile, Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım talep etti. 30 saatlik yolculuk ile Romanya üzerinde Türkiye´ye gelen Anastasiia Hutsaliuk, Edremit'teki ailesine kavuştu.
'BÜYÜK PANİK YAŞADIK'
Anneannesinden savaşın çıktığını duyunca büyük panik yaşadığını söyleyen Anastasiia Hutsaliuk, "Anneannemin haber vermesiyle hemen üç beş şey yanıma alarak sığınağa gitmek için hazırlandım. Sürekli annemle irtibat halindeydim. Annem de sesini yetkililere duyurmuş. Vinnıtsya'da lojistik işi yapan Ayhan Bey yardımcı oldu. Geldiler, beni arabayla aldılar. Yemek yedik, daha sonra oradaki bir yurda beni yerleştirdiler. Yurtta kaldıktan sonra oradan bir otobüsle Romanya'ya, oradan da Bulgaristan'a sonra Türkiye'ye geldik. Çok şükür ailemin yanındayım şimdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Anneannem orada kaldı, gelmek istemedi. Anneannem, `Ben yaşadım yaşayacağımı sen kendini kurtar" dedi.
Anastasiia Hutsaliuk'un babası Semih İç ise "Devletimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Canbey´e kızımızı bize kavuşturduğu için çok teşekkürler" diye konuştu.
Anne Alla İç, kızını yarı yıl tatilinde Ukranya´ya yolladıklarını ve eğitimine burada devam edecekken, savaşın başlaması üzerine Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. Alla İç, "Orada savaş çıkınca gözlerimize gece gündüz uyku girmedi. Benim ailemin hepsi orada, kızım da orada idi. Çok zor günler yaşadık. Çok kötü bir duygu yaşadık, sürekli telefonlaştık. Oradaki ağabeyim ailesini toplayıp sınıra gitmiş. Ancak annemi ve kızımı orada yalnız bırakmış. O zaman ne yapacağımı şaşırdım. Her yere müracaat ettim kızımı kurtarsınlar diye. Birkaç gün sonra kızıma kavuştum. Bu süreçte bize destek olan başta Cumhurbaşkanımıza ve tüm Türk yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.
OKULUNA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Anastasiia Hutsalıuk´un okuluna kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Okul Müdürü Ercan Erman ise "Öğrencimiz 9'uncu sınıfa gidiyor. Ara dönem tatilinde Ukranya´ya gitti. Fakat orada yaşanan talihsiz bir olaydan kaldı. Kavuştuğumuzdan dolayı çok memnun olduk. Onu bize kavuşturan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de telefonla arayarak Anastasiia Hutsaliuk ile görüntülü sohbet etti. Anastasiia Hutsaliuk, Milletvekili Canbey aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-03-24 21:19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit'te Sahil Güvenlik ve Sat komandoları öğrencilere mesleklerini anlattı
YEREL HABERLER Edremit'te Sahil Güvenlik ve Sat komandoları ...
Bandırma' da 3 bin adet fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Bandırma' da 3 bin adet fidan dağıtıldı
Bakkallardan yağ, sigara ve para çalan kardeşler, kameradan belirlenip yakalandı
YEREL HABERLER Bakkallardan yağ, sigara ve para çalan kardeşler, ...
Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi
YEREL HABERLER Pelitköy merkez kırsalının yolları yenilendi
ETO’da Eğitim Sektör Üyeleri ile özel eğitimin sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER ETO’da Eğitim Sektör Üyeleri ile özel eğitimin ...
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın Havranlı torunları Koca Seyit’in hayatından bir kesit sunan "Vatan sağ olsun" adlı oyunlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamak istiyorlar.
YEREL HABERLER Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın Havranlı ...
Tohumlar Kepsut Belediyesinden, hasat çiftçiden
YEREL HABERLER Tohumlar Kepsut Belediyesinden, hasat çiftçiden
Balıkesir'de huzur operasyonu: 49 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonu: 49 gözaltı
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “30 gün Ramazan’ı, 100 gün gibi yaşayacağız”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “30 gün Ramazan’ı, ...
Balıkesir´de leylekler için `acil iniş pisti´ oluşturuldu
YEREL HABERLER Balıkesir´de leylekler için `acil iniş pisti´ ...
Bigadiç’te leylekler için "Göç Yolu Acil İniş Pisti" oluşturuldu Bigadiç, leylekler için acil iniş pisti oldu
YEREL HABERLER Bigadiç’te leylekler için "Göç Yolu Acil İniş Pisti" ...
Balıkesir´de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
YEREL HABERLER Balıkesir´de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan ...
Altıeylül’de adres (MAKS) projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Altıeylül’de adres (MAKS) projesi tamamlandı
İvrindi Belediyesi öğrencilerin yanında İvrindi'de öğrencilere ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER İvrindi Belediyesi öğrencilerin yanında İvrindi'de ...
Erdek Kaymakamı yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Erdek Kaymakamı yaşlıları unutmadı
Öğrencilere orman sevgisi aşılandı
YEREL HABERLER Öğrencilere orman sevgisi aşılandı
Marmara turizme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Marmara turizme hazırlanıyor
BM, Başkan Yılmaz’ı 45 ülkeye örnek gösterdi Balıkesir’de gençliğe yapılan yatırımlara BM’den alkış Birleşmiş Milletler’den Yücel Yılmaz’a alkış Yılmaz’ın gençlere verdiği değer dünyanın ilgisini çekti
YEREL HABERLER BM, Başkan Yılmaz’ı 45 ülkeye örnek ...
Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesi Balıkesir’de Balıkesir’de Kare Ramazan Pidesi 2,5 lira
YEREL HABERLER Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesi ...
Hamsi karaya vurdu Tezgâhlarda hamsi bolluğu
YEREL HABERLER Hamsi karaya vurdu Tezgâhlarda hamsi bolluğu
Ünlü oyuncu Melis Birkan ve Caner Cindoruk’tan kadına şiddete anlamlı tepki
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu Melis Birkan ve Caner Cindoruk’tan kadına ...
Balıkesir’de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi
YEREL HABERLER Balıkesir’de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve ...
Bigadiç'in nüfus stresi Bigadiç ilçesi bir türlü hedeflenen 50 bin nüfusa ulaşamadı
YEREL HABERLER Bigadiç'in nüfus stresi Bigadiç ilçesi bir türlü ...
Edremit’te 2 meclis üyesinin savunması istenecek Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna: “Kendileri için nasıl karar alacaklar?”
YEREL HABERLER Edremit’te 2 meclis üyesinin savunması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.