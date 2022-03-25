Balıkesir’de fıstıkçamı zeytine alternatif oldu

Çam fıstığı ile ünlü İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Kozak yöresine komşu olan Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, fıstıkçamı, zeytinine alternatif hale geldi. Kozak yöresine komşu köylerde fıstıkçamı dikimi her geçen gün artarken, Orman İşletmesi de köylülere destek oluyor.

Burhaniye’de Orman Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, sivil toplum örgütleri ve okullarda fıstık çamı dikme yarışına girdi. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmen ve kursiyerleri de onlarca fıstıkçamını toprakla buluşturdu. Fıstıkçamının yöre iklimine çok uygun olduğunu anlatan Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, fıstıkçamı dikmek isteyenlere destek olduklarını söyledi. Şarköy Mahallesine bağlı Sekliktepe mevkiine giden Halk Eğitimi Merkezi öğretmen ve kursiyerleri Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz’ın öncülüğünde çok sayıda fıstıkçamı dikti. Etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu anlatan Rehber Öretmen Jale Özgün, “Bu etkinliği planladık. Bende ilk defa bu vesileyle bir çam ağacı dikmiş oldum. Çok mutluyum gerçekten. Herkese tavsiye ediyorum. Bu Orman Haftasında ve diğer günlerde herkes ağaç diksin. Nesillerimize güzel ormanlar ağaçlar, temiz hava bırakalım” dedi. Burhaniye Halk Eğitimi Müdürü Turan Fırat Algül de, “Bir fidanda bizden olsun diye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimizin “Kıyamet kopacağını bilseniz, dahi elinizde bir fidan varsa onu dikin” düsturunu bizde düstur edinerekten kursiyerlerimizle birlikte yeşile sahip çıkmak, ormana sahip çıkmak adına, çevreye sahip çıkma adına geldik buraya. Orman ekibimizin de katkıları ile fidanlarımızı diktik. Orman İşletme şefimize, öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ise, ”Burhaniye ilçemizde fıstıkçamı önemli bir yer tutmaktadır. Köylülerimizin önemli bir geçim kaynağıdır. Biz de Orman İşletmesi olarak köylülerimize bu konuda destek veriyoruz. Yeni yerlerde fıstıkçamı ile ağaçlandırma yapılmasını teşvik ediyoruz. Köylülerimize bu konuda fidan desteği sağlıyoruz. Yeni alanlarda fıstıkçamı dikimi kendimizde yaparak, ilerde köylülerimizin geçimine katkı sağlamasını bekliyoruz. Köylülerimiz de bu konuda duyarlı. Özellikle fıstıkçamından gelir elde eden köylüler daha çok bilinçlendiler. Çünkü, fıstıkçamı birim alanda zeytinden daha fazla kazandırmaktadır. Burhaniye ilçesi de bunun için çok uygundur. Etkinliklerimize katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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