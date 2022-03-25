Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 3 muvazzaf asker, 1 infaz koruma memuru, 1 esnaf, 1 öğretmen, 5´i özel sektör çalışanı 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Antalya, Çorum, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Trabzon illerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-03-25 11:26:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.