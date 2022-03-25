Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 3 muvazzaf asker, 1 infaz koruma memuru, 1 esnaf, 1 öğretmen, 5´i özel sektör çalışanı 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Antalya, Çorum, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Trabzon illerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-03-25 11:26:02



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