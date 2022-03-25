Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon

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Balıkesir’in Havran ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Havran ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 102 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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