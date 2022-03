‘İşimiz gücümüz Balıkesir İstihdamı’ çalıştayı başladı Başkan Yılmaz, “Sanayide ‘Efe Oyunu’ başarısızlığı getirir” Yatırımcılar Altın Çembere geliyor

‘İşimiz Balıkesir İstihdam Çalıştayı’nda, İstanbulİzmir Otobanı, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Altın Çember’in tamamlanmak üzere olduğuna vurgu yapan Başkan Yücel Yılmaz, bu çemberin sanayinin gelişip istihdamın artmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Balıkesir istihdamı için aklını gönlünü ve her şeylerini ortaya koyduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, ortak akılla hareket edin yoksa oynadığınız Efe oyunu size başarısızlık getirir.” dedi.

Balıkesir'de işgücü niteliğini artırmak, potansiyelini geliştirmek ve yeni istihdam stratejileri geliştirmek amacıyla; kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri ile yatırımcılar “İşimiz Balıkesir Çalıştayı”nda bir araya geldi. 2 gün sürecek olan çalıştay; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, BALOSB, BALİP ve NE10 Şehir Araştırmaları, Ekonomi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi iş birliği ile Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. İşimiz Balıkesir İstihdam Çalıştayı’ açılış konuşmalarını; Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürü Mesut Eray, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve AK Parti MKYK üyesi Belgin Uygur gerçekleştirdi.

OSB’ye yeni fabrika geliyor

Kolonya Sektörü’nün önde gelen isimlerinden Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Balıkesir’e yatırım sürprizini açıkladı. Tuncer, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurmak için yer satın aldıklarını ve Yücel Başkanı dinledikten sonra çok doğru bir adım attıklarını anladıklarını söyledi.

Mesut Eray, Büyük yatırımlar alıyoruz

Marmara’nın bittiği Ege’nin başladığı şehir Balıkesir’in bölgedeki karayolu ağlarının gelişmesi sayesinde odak şehir haline geldiğinin altını çizen Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürü Mesut Eray “İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi illerde tıkanan ticaretin 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesiyle Balıkesir artık daha da stratejik bir konuma sahip oldu. Sanayi ticaret ve turizm sektörlerinde hızla büyük yatırımlar almaya başlayarak istihdam kapıları genişlemektedir” dedi.

Ülkelerin gelişmesinde nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış “Her platformda nitelikli çalışan bulamamaktan şikayetçiyiz. Bu nedenle gençlerimizin mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin çalışmaların sanayiciler için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Prof. Dr. Narlı, Proje 3 aşamalı

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı ‘İşimiz Balıkesir İstihdam Projesi’nin 3 ana boyuttan oluştuğunu ifade ederek “1.’si Üniversitemizde ilk defa 3+1 dediğimiz meslek eğitimini geçeceğiz. 2.’si de nitelikli personel eğitimi, 3.’sü ise istihdam. Balıkesir’imizin iş adamlarıyla, sanayi kuruluşlarıyla, oda başkanlarıyla Büyükşehir Belediyesiyle, Valiliğimizle birlikte çok yoğun ve birçok çalışmalar yürütülmesi bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Başkan Yılmaz, Ortak akılda buluşuyoruz

Türkiye’nin sanayi, ticaret ve turizm sektörlerinde yüksek potansiyele sahip bir il olduğunu belirterek sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in geleceğini inşa etmek için ortak akılda buluşup, Balıkesir’i, Balıkesir’in asıl kaynaklarını üretenleriyle konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Finans ve insan kaynağı yönetiminin önemine değinen Başkan Yılmaz, “Stratejileri doğru belirlerseniz her insanın çalışabileceği bir yer, her finansında çarpanları yüksek bir işletime dönüşebileceğini görürsünüz.

“Tek sorun sanayideki efe oyunu"

Balıkesir’in swot analizini çıkardığımızda ve güçlü yanlarını zayıf yanlarını yazdığımızda alt alta koysak bitmez. Yeraltı kaynakları mı, insan kaynağı mı, topraklarının zenginliği mi, coğrafyasının elverişli olması mı, limanlarının olması mı Balıkesir’in güçlü yanlarını zenginliğini yaza yaza bitiremeyiz, ancak dezavantajını yazdığımız da tek bir madde var o da sanayideki efe oyunudur, yani kümeleşmiş işleri yapamama bireyin kendini çok değerli hissederek başkanlarından yardım kabul etmemesi, bir hizaya girmemesi, kolektif aklı kullanmak yerine benim aklım daha iyidir demesidir.

Demir demire, vurursa orda gerçek bir hayat, ekonomi var demektir. Sanayisiz bir şehir olması mümkün değil. Hizmet sektörüyle, memurların maaşıyla şehri zenginliğe kavuşturamazsınız. Orda o zaman sanatta olmaz, müzik olmaz, sadece vandalizm olur. Ekonomi güçlendikçe bir burjuvalizm olur ve onlarda parayı sanata harcayarak şehre estetik kazandırır, kültürel birikimi başlatır. Yani hepsinin başı sanayidir. Sanayi’de Efe oyunu yapılırsa başarısızlığın garanti olduğunu söyleyebilirim.

"OSB'ler çok hızlı büyüyor"

Balıkesir’de 9 tane organize sanayi bölgesi var. Ben 2012 yılından buyana bu işlerin ya mütevelli heyetinde ya da yönetim kurulunda yer aldım. İşlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorum. Balık suyun ısındığını anlamaz. Bazı insanlar hep aynı yerde olduğundan dolayı değişimleri fark etmeyebilir. 2012 yılında Balıkesir Organize sanayi bölgesinde 122 parselden sadece 46 tanesinden 4 bin 800 kişilik istihdam sağlıyordu. 67 yıllık süreç içerisinde 17 bin kişi istihdamını geçerken fabrika sayısı da 129’lara ulaştı. Bundan sonra çok daha hızlı büyüyecek.

Altın çember tamamlanıyor

Hayatımızı değiştiren Türkiye’de çok önemli gelişmeler oldu. Önce İzmirİstanbul Otobanı ve Osmangazi Köprüsü sonra da 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Artık Altın Çember tamamlanıyor. Çemberin etkisi o kadar büyük olacak ki Balıkesir’e. Bunlar Balıkesir’e talebi getirecek. Suyumuzu, havamızı, istihdam alanlarımızı biz yönetebilecek miyiz? Her zaman söylediğim bir şey var geçici destekler kalıcı kösteklere neden olur. O yüzden yatırım yaptığınız işlerde hep uzun vadeli düşünün. O gün yaptığınız iş günü kurtarır ama yıllarınızı daha sonra mahveder.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu işe aklını gönlünü ve her şeyini koyduğunu bilmenizi istiyorum. Ben bir yönetici olarak şehir sevdalısı bir insanım. Hiçbir şeyin zayi olmasına israf olmasına razı değilim. Türkiye ekonomisinin yüzde 60’ı bu bölgede dönüyor. Değişmemiz gerekiyor, ayak uydurmamız gerekiyor. Sanayi alt yapımızla, tarımımızla, turizmimizle, maden alt yapısıyla cazibe merkeziyiz. Bu işi beraber yönetmemiz gerekiyor. Herkesin maksimum düzeyde farkındalığının olması ve bu farkındalıkla beraber paydaşlarla bir araya gelip bu işleri hep beraber yönetmemiz gerekiyor.

“NE10’la farkındalığı arttıracağız"

Balıkesir Türkiye’ye çok değerli insan kaynağı ihraç ediyor. Balıkesir’de yiyor, içiyor üniversiteyi kazanıp, kızımız da oğlumuz da uçup gidiyor. Balıkesir kökenli çok nitelikli arkadaşlarımız Türkiye’nin metropollerinde büyük firmalarda büyük iş adamı, asker, polis, ceo olarak çalışıyor. Çalışan için de patron için de yaşam standardı yüksek bir şehir oluşturmamız gerekiyor bunu da nitelikli iş gücüyle yapacağız. Ne10’la ve Teknokent’le Balıkesir gençliğinin farkındalığını artıracağız.

Balıkesir için özledikleri bir toplantıda olduklarını belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Biz nereye gitsek hep Balıkesir’in ne kadar güzel bir şehir olduğundan, potansiyelinden ve gelişime açık olduğundan bahsediyorlar. Şehrimizin potansiyelin doğru değerlendirebilirsek şehrimizi geleceğe taşıyabiliriz. Balıkesir’in gelecekte alacağı göç açısından potansiyeli çok yüksek bir il. Biz yıllardır yönetişimi Balıkesir’de gerçekleştirememişiz. Bizler artık bir araya gelip şehri yukarıya doğru taşıyacak hamleleri atabileceğiz. İnsan kaynağını da daha iyi yöneteceğiz” dedi.

AK Parti MKYK üyesi Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, ulaşımıyla, iki denize kıyısı olmasıyla, termaliyle, doğasıyla, tarımıyla ve hayvancılığıyla tüm nimetlerin bir arada barındığı çok güzel bir şehirde yaşadıklarını söyledi. Ben kadın bir milletvekili olarak kadın istihdamı da önemli. Kadının nezaketinin zarafetinin değdiği her yerde başarının ve güzelliğinin daha fazla olacağına inanıyorum. Yasalarımız da kadın istihdamının artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla birçok politikalarımızda yenilik yapıldı. Bayramdan sonra Balıkesir’de de kadın istihdamı ile ilgili bir çalıştay yapacağız.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.