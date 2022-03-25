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Eğitim-Bir-Sen, Teşkilat buluşmasında bir araya geldi Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı: “Kazanım üretmeye devam edeceğiz”

İHA

Eğitim-Bir-Sen, Teşkilat buluşmasında bir araya geldi Genel Başkan Yardımcısı Çakırcı: “Kazanım üretmeye devam edeceğiz”

EğitimBirSen Balıkesir Şubesinin düzenlediği Teşkilat buluşması Yeni Öğretmenevinde yapıldı. Toplantıya EğitimBirSen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, EğitimBirSen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Balıkesir 1 ve 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Program EğitimBirSen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk’un açılış ve selamlama konuşması ile başladı. Mehmet Çabuk konuşmasında; hak ve özgürlükler mücadelesinde EğitimBirSen’in, kurulduğu günden bugüne birçok kazanıma imza attığını ve yoluna emin adımlar ile devam ettiğini söyleyerek, Yıllardır çözüm bekleyen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunu 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karara bağladıklarını, 3600 ek gösterge için Bakanlık ile bir çalışma başlattıklarını kaydeden Çabuk, “Bu kazanım öğretmenlerimizin 50 yıldır beklediği ve bir ütopya olarak baktığı, ama sonuca bağladığımız tarihi bir kazanımdır. Bu bağlamda sözleşmeli personel sorununun da çözüme kavuşması gerek. Sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statüsünün yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyon olarak katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Tüm sorunların bir anda çözülemeyeceğini biliyoruz ama bir an önce çözülsün diye mücadelemizi hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyoruz. Her mücadele başarılı olmayabilir ama unutulmamalı ki başarılan her şey, çözüme kavuşan her sorun bir mücadelenin sonucudur. Çaba harcamaktan, ter akıtmaktan, mücadele vermekten asla vazgeçmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Çabuk, katılımlarından dolayı tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.
Ardından kürsüye EğitimBirSen Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı geldi. Ramazan Çakırcı; “Sorunları biliyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana yaptığımız gibi, sorunları çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Çakırcı, “Dün konuştuğumuz yüzlerce sorunu birer birer çözdük ve bunu ‘Emek Mücadelemizle 802 Kazanım’ kitabımızla tarihe not düştük. Sözleşmeliler ve 3600 ek gösterge gibi, kamu görevlilerinin yıllardır kanayan yarası olan önemli konuların toplu sözleşme masasına dahi gelemeyeceğini söyleyenlere karşın mücadelemizi sürdürdük. İki konuda da çözüm yolunda aşama kaydedildiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Sendikalı olan ve olmayan ayrımını da 6. Dönem Toplu Sözleşme’de ortaya koyduklarını belirten Çakırcı, şunları söyledi: “Şu anda örgütlü olanları teşvik eden bir sistem yine bizim çabalarımızla hayata geçmiş bulunmaktadır. Bu kazanımları önce masada sonra sahada adım adım götürerek, gece gündüz demeden mücadele ederek, alın terimizle ve örgütlü gücümüzle elde ettik” dedi.

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