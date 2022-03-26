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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağan kar barajları yüzde 55 arttırdı

İHA

Yağan kar barajları yüzde 55 arttırdı

Şubat ve Mart ayında etkili olan kar yağışları sonrası Balıkesir’e su sağlayan barajların birçoğu yüzde 100 doluluğa yaklaştı. Balıkesir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 88,12’ye ulaştı.
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal İHA'ya yaptığı özel açıklama ile barajlardaki son durumu değerlendirdi. Müdür Günal, "Biliyorsunuz iklim değişikliği ve kuraklıkla beraber tüm ülkemizde ve tüm dünyada da ciddi anlamda sorunlarımız var. Bizler kurumsal olarak vatandaşlarımıza 1 milyon 200 bin, yaz aylarında da 3,5 buçuk milyonu bulan nüfus potansiyelimize sağlıklı, kesintisiz içme suyu vermeye çalışıyoruz" dedi.

"İsraf edilen her damla su bu şehrin geleceğine etki ediyor"
İçme suyu kaynaklarının büyük bir bölümünü yeraltı su kaynakları ve Bandırma, Susurluk gibi ilçelerdeki barajlardan sağladıklarını aktaran Günal, "En önemli su kaynaklarımızı besleyen de doğa olayları yağışlar. Bu senede ciddi anlamda yağmur ve karla beraber Balıkesir'de geçen seneye nazaran yaklaşık yüzde 67 puan artışta bir su oranımız var. Şu an İkizcetepeler barajımızdan Balıkesir merkezi ve yaklaşık 15'e yakın kırsal mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. 165 milyon metreküp kapasiteli bir baraj havzamız var. Bu baraj havzamız içerisindeki suyun yüzde 84'ü içme suyuyla yüzde 16'sı da tarımsal sulamaya tahsis edilmiş. Bugün baktığımızda tablolara yaklaşık 750 güne yakın bir su ihtiyacımız stoklarda mevcut. Tabii bu elimizde neyin var olduğu değil. Önemli olan neyi nasıl kullandığımız. Burada vatandaşların sorumlulukları anlamında ve hepimize çok ciddi işler düşüyor. İsraf edilen her damla su bu şehrin geleceğine etki ediyor. Öncelikle elimizdeki suyu doğru, verimli ve odaklı bir şekilde kullanmak gerekiyor" diye konuştu.

"Balıkesir’imizde bir su sıkıntımız yok"
BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bandırma merkezimizi Gönen Kumköy Regülatöründen besliyoruz. Orada da yaklaşık doluluk oranımız yüzde 80. Orada da özellikle o borudan sulamamızın en büyük su ihtiyacımızın en büyük sorunu. Çiftçimizden, hanemizden, iş yerlerindeki usta başlarımızdan, tüm vatandaşlarımızdan, turizmde, işletmede her türlü tesislerde suyun en verimli şekilde kullanılması gerektiğini bilmeliyiz. İsrafın önüne geçmemiz gerekli. Balıkesir’imizde bir su sıkıntımız yok. Ama bu su sıkıntımız yok demek suyumuzu hor kullanalım anlamına da gelmiyor. Suyumuza sahip çıkmamız gerektiğini tekrar üstüne basarak söylemek istiyorum. Biz suyumuza sahip çıkarsak. bizim geleceğimize sahip çıkar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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