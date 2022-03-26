Kaymakam İlyas Memiş okulları ziyaret etti

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burhaniye’de Kaymakamı İlyas Memiş, İmam Hatip Lisesi Adil Başkurt Öğrenci Pansiyonu ile Hasan Akın Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunu ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş, okul ve pansiyon müdürlerinden pansiyon ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Pansiyonları dolaşan ve yurtta kalan öğrencilerle de sohbet ederek öğrencilerin hal hatırlarını soran Kaymakam, 12. Sınıf öğrencilerine üniversite sınavlarına hazırlanmaları için soru bankası kitapları hediye etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.