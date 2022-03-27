Burhaniye’ de akıl ve zeka oyunları sevildi

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Burhaniye’de, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan akıl ve zeka oyunları yoğun ilgi gördü. Nadir Tolun İlkokulu'nda bu hafta sonu başlayan kursta mangala oyunu öğretiliyor.

Nadir Tolun İlkokulunda düzenlenen kursun öğretmenliğini Ayşe Baltacı yapıyor. İlçede akıl ve zeka oyunlarının ilgi gördüğünü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, öğren9cilere başarı dileğinde bulundu. Kursları ziyaret eden Algül, “ Çocuklarımız Mangala oyununu öğreniyorlar. Öğreticimiz Ayşe Baltacı ve öğrencilerine başarılar diliyoruz” dedi.

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