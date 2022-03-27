Sındırgı'nın adı jeotermalle üretilen sağlıklı gıda ile duyulacak Nijerya'nın muzları Sındırgı'da kurutulup Amerika'ya satılacak

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi'nde kurutulan doğal meyveler, 'Balkuru' markası ile raflarda yerini almaya başladı. Balıkesir, Kuşadası, İzmir, Bursa gibi illerde ve ilçe genelinde marketlerde yerini alan ürünler, önümüzdeki günlerde Tarım Kredi Kooperatifi marketleri aracılığı ile Türkiye’nin her yerine ulaşacak. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Nijerya'dan gelecek muzların kurutularak Amerika'ya satışı ile ilgili görüşmelerin de sürdüğünü açıkladı.

Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Balkuru Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi'nde ürünler jeotermal enerji ile kurutularak yurt içi ve yurt dışına pazarlanacak. Sebze ve meyveler raf ömrü uzun, daha kıymetli hale getirilerek, istihdama, tarıma, milli ekonomiye katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı’da jeotermal kaynaklar çok önde bir kavram. Jeotermali tarım ürünlerini kurutmada kullandığımız Balkuru fabrikası artık faaliyette. Ürettiğimiz ürünler doğal bir ürün olması, hiçbir katkı maddesi sunulmaması ve insanların doğal gıdalara olan ihtiyaçları doğrultusunda çokça talep görüyor ve bizler de bunu seçkin marketlerde, yol üstündeki benzinliklerde ve burada vatandaşımızın kolaylıkla ulaşabileceği farklı alanlarda raflarda yerini alması için gayret ediyoruz. Bugün Kuşadası’ndan Ankara’ya ve Bursa’ya, İstanbul’a farklı mecralarda tüketicilerin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bu çıtırlar özellikle çocukların yiyebileceği işler ve onları farklı yağlı ve bünyemize zararlı olan gıdalar ile beslemek yerine hiçbir katkısı olmayan ve tamamen dalındaki meyvenin kurutulmuş hali, yani mevsimindeki meyvenin en çıtır haliyle beraber yemesi keyifli, zevkli bu ürünleri inşallah bütün Türkiye’de raflarda çok yakında görme imkanınız olacak. En doğalından meyve kuruları artık raflarda. Alın tadın ve çiftçimize katkınız olsun“ dedi.



"Dünyanın iki yakasını buluşturan Sındırgı olacak"

Ürünlerin raf ömrünün uzatılmasının pazarlama alanını genişlettiğini ve hayata geçirilen projenin Türkiye ve dünya genelinde merak edilerek ziyaretçilerini ağırladığını belirten Başkan Yavaş, “Tesisimizde yurt içinden ve yurt dışından ciddi manada merak edip ziyarete gelenleri misafir ediyoruz. Özellikle Denizli’den, İzmir’den, Bergama’dan, Polatlı’dan, Türkiye’nin değişik yerlerinden gruplar buraya geldiler ziyaret ettiler. Ama en önemlisi Nijerya ve Kamerun’dan ziyaretçilerimiz vardı. Özellikle bunlarda muz üretiminin çokça olduğu, yüzde 90’ının tüketilemediğinden dolayı çöpe gittiğini söylediler. Şu anda da bağlantılarımız devam ediyor. Nijerya'dan ve Kamerun’dan bize muz gelip, onlar adına kurutacağız. Onlar da kuru meyve olarak Amerika’ya pazarlayacak. Yani bu sistemde aslında dünyanın bir ucu ile öbür ucunu buluşturan Sındırgı oluyor. Bizler burada çokça üretimin yapıldığı değerleri kıymetlendiriyoruz. Özellikle en çok bölgemizde tabii elma var. Cennet hurması dediğimiz Karadeniz hurması burada yapılıyor. Bunlar yapıldığı gibi mevsimine göre kavun, karpuz da kurutuluyor. Amaç burada sadece Sındırgı'nın bir ürününü kurutmak değil. Domatesi, biberi, eriği, maydanozu, rokayı kurutulabilecek, aromatik tıbbi bitkilerle alakalı lavantayı çaya dönüştürebilecek işlerde olduğu gibi Havran'ın portakalını, mandalinasını da kurutabileceğiz. Kepsut'ta bulunan şeftaliyi de burada kurutma imkânına sahibiz" dedi.



"Jeotermal Sındırgı’da en verimli şekilde kullanılıyor”

Jeotermal kaynakların Sındırgı’da her alanda en verimli şekilde kullanıldığını, tarıma, istihdama ve turizme katkı sağladığını belirten Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı’da jeotermal kaynaklarımız var. Bunlar 98 derece ile Hisaralan bölgesinden çıkıyor. 24 kilometre ile biz ilçe merkezine bu kaynakları getirdik. Burada 5 bine yakın konut ısıtıyoruz. Aynı zamanda seralarda ve otellerde kullanıyoruz. Şehrin ekonomisine ciddi manada katkı sunuyoruz. Son olarak da tarımı destekleyici çok mükemmel bir proje yaptık. Jeotermalle meyve ve sebzeyi kurutuyoruz. Köylüden kooperatifler aracılığı ile aldığımız ürünü Sındırgı’da jeotermalle kurutma fabrikasına getirip, kadın istihdamını da destekleyici bir proje ile Avrupa’ya ihraç ürünleri yolluyoruz. Elmayı kurutuyoruz, kavunu kurutuyoruz, karpuzu kurutuyoruz, halkımızın ürününü daha uzun süre kullanabilecek, son kullanma tarihini arttırıcı bir ürüne dönüştürüyoruz. Sındırgı’da hem tarladaki çiftçimiz kazanıyor hem çalışan, istihdam edilen kadınlarımız kazanıyor, hem de biz belediye olarak öncü olarak ihracata yönelik çalışmanın içerisine Sındırgı’nın ürünlerini ihracata konu olacak ürünlere dönüştürerek katma değer üretiyoruz“ dedi.



Cips kıvamında meyve ve sebze

Sındırgı’da üretilen meyveler jeotermal enerji ile tamamen hijyenik bir ortamda kurutulduktan sonra özel paketleme yöntemi ile sağlıklı atıştırmalıklar haline geliyor. Hisaralan bölgesinden aktarılan 98 derece sıcaklıktaki jeotermal su ile ısınan fırınlarda ürünlerin kurutulması, mineral değerlerinin daha yüksek olmasını sağlıyor. Özel fırınlarda fanlı sistemde gerçekleşen kurutma ile güneşte bir haftada kurutulan, toza vb. olaylara maruz kalan ürünler, daha sağlıklı bir şekilde 6 ile 24 saat arasında kurutulabiliyor. Özel paketleme yöntemi ile son kullanma tarihleri de uzun oluyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmayan ve taze meyve tadının alınabildiği meyvelerde renk değişimi de olmuyor. Cips kıvamını alan meyve ve sebzeler damak tadına hitap ediyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri başta olmak üzere, çeşitli dinlenme tesisleri, marketler ve restoranlarda meyve kurularının satışına başlandı. Perakende satışların yanı sıra toplu siparişlerle ihraç ürünleri de Dünya’nın dört bir yanına ulaşıyor.

Sındırgı Belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen tesis, Türkiye ve dünya genelinde de örnek teşkil ediyor. Bu nedenle farklı yerlerden inceleme ve işbirliği gezileri de düzenleniyor. Özellikle Nijerya ile devam eden görüşmelerde muzun kurutularak ABD gibi ülkelere ihracatının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.