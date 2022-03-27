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Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi

DHA

Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tnk. Er Enis Alkır (20), memleketi Balıkesir´de toprağa verildi.
Vatani görevini Şırnak'ın Uludere ilçesinde Gülyazı 48. Hudut Tugayı'nda Tnk. Er olarak yapan Enis Alkır, koğuşta uyurken kalp krizi geçirdi. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Alkır´ın cenazesi, otopsinin ardından uçakla Balıkesir´e getirildi. Alkır için Balıkesir merkezindeki Bağlarbaşı Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Alkır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarında taşınarak camiye getirildi. 
Törene, Tnk. Er Enis Alkır'ın babası Ersin Alkır, kardeşleri Ecem, Eda ve Hakkı Alkır, anneannesi Nebahat Ünal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve vatandaşlar katıldı. Anneanne Nebahat Ünal, torunu Enis Alkır´ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek Enis Alkır´ın cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'na toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-03-27 19:23:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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