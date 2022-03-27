Ayvalıklı söz yazarı tıbbı ve aromatik bitki üretimine başlıyor

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde açılan Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu’na katılan müzisyen Yunus Thurston, Ayvalık’ta üretim yapacağını söyledi. Babasının İngiliz, annesinin Türk olduğunu anlatan 30 yaşındaki Thurston, söz yazarı ve bestecilik yaptığını söyledi.

Burhaniye de 10 gün devam eden kursa katılan Yunus Thurston ,kursta çok yararlı bilgiler edindiğini söyledi. Ayvalık’ın Hacıveliler köyünde 18 dekarlık arazı satın aldığını anlatan Yunus Thurston, “Arazimde tıbbi ve aromatik bitkiler üretmek istiyorum. Bu sebeple kursa katıldım Burada çok faydalı bilgiler öğrendim. Bu kursları herkese tavsiye ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.