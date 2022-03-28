Ayvalık’ta Kadın Oyunları Festivali Dünya Tiyatrolar Günü bildirgesiyle sona erdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Sanat Tiyatrosu katkılarıyla Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Oyunları Festivali 27 Mart Dünya Tiyatrosu bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Festivalin son gününde, usta oyuncu Lale Mansur ile yetenekli genç oyuncu Gizem Aldemir’in “Acı Kaybımız” oyununu sergiledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin ile izleyenler arasında olduğu oyun öncesinde Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazetecive eğitmen Seçkin Selvi tarafından okunan Dünya Tiyatro Bildirgesi’ni, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Koordinatörü Erkan Cılak seslendirdi.

Tiyatronun asal işlevinin anlatmak, insanların mutluluğu, refahı, sağlığı ve en önemlisi barışı için deneyimlerini, bildiklerini, gördüklerini kendi çağının kültürüyle yoğurarak sonraki kuşaklara aktarmak olduğunun vurgulandığı bildirgede, “Çünkü tiyatro insanlığın dünyaya açılan gözüdür. İki yılı aşkın bir süredir, Kovid19 pandemisi yüzünden tiyatrolar aylarca kapalı kaldı, bu durum yalnızca dünyaya gözümüzü kapatmakla kalmadı, ekonomik nedenlerle birçok tiyatro, hem de en genç, en umut veren topluluklar perdelerini kapatmak zorunda kaldılar” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Tiyatro Günü’nün yer aldığı mart ayında ise, dünyanın çeşitli yerlerinde yıllardır sürdürülen savaşların acılarına Karadeniz kıyılarından gelen bomba sesleriyle bebek çığlıklarının eklediğinin hatırlatıldığı bildirgede, “Hiç kuşkusuz yeni savaşlar ve saldırılar da bir gün sahnede yerini alacaktır. Çünkü tiyatro o ortak belleği sürdürebilmek için bütün bunları anlatmak zorundadır. İnanıyorum ki tiyatronun da katkısıyla ortak belleği besleyerek, insanlarla, halklarla, ülkelerle el ele tutuşup omuz omuza vererek insanca yaşanan ortamlarda dünya sanatçılarını alkışlamaya devam edeceğiz ve biz de naçizane ekliyoruz, savaşların olmadığı, zeytin alanlarının talan edilmediği, doğaya insana hayvana değer veren, sahnelerin özgür, sanatın özgür olduğu bir dünya diliyoruz” denildi.

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