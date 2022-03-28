Seni gidi beni oyunu kahkahaya boğdu

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Edremit Belediyesi’nin Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Seni Gidi Beni” tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Nami Esatgil’in yazıp yönettiği, Arzu Yanardağ, Murat Tavlı, İpek Tanrıyar, Nilay Dorsa, Zeynep Buse Kale’nin sahneye koyduğu 2 perdelik aile komedisine ilgi büyük oldu. Seyirciyi kahkahalara boğan “Seni Gidi Beni” oyununda Çapkın Rüştü, üç ayrı kadını ayrı ayrı kandırmaktadır. Bu kandırmacaya evde yardımcı olarak çalışan kuzeni Düriye eşlik etmektedir. Eve gelen elektrik ustasına Düriye’nin yanlış müdahalesi sonucu elektrik akımına uğrayan elektrikçi ile Düriye’nin ruhları yer değiştirir. Kandırılan kadınların da eve gelmesiyle durum işin içinden çıkılamayacak hale gelir.

Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler gösteri sonunda oyuncuları ayakta alkışladı. Kültür Müdürü Cumhur Dokur da Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına oyuncuların 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlayarak çiçek verdi. Kültür Müdürü Dokur, “Sanat dolu günlerde yeni oyunları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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