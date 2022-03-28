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Başkan Orkan’dan gençlere AB fırsatı Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktası olmaya hak kazandı

İHA

Başkan Orkan’dan gençlere AB fırsatı Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktası olmaya hak kazandı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sunulan Erasmus+ Gençlik Programı Eurodesk Temas Noktası Akreditasyonu anlamında Karesi Belediyesi Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazandı. Karesi Belediyesi Balıkesir’de başvuru kabul edilen tek kuruluş olurken, Belediye Başkanı Dinçer Orkan Balıkesirli gençlere eğitim ve seminer kapılarının açıldığını söyledi.
Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sunulan Erasmus+ Gençlik Programı Eurodesk Temas Noktası Akreditasyonu 2021 yılı teklif çağrısı döneminde Avrupa Birliği Başkanlığı’na yapılan başvuruların ve var olan Temas Noktalarının değerlendirme süreci tamamlanmış ve Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktası olmaya hak kazandı. Karesi Belediyesi, Balıkesir ilinde başvurusu kabul edilen tek kuruluş oldu.
AB projelerine bir yenisi daha eklendi
Karesi Belediyesi’nin Avrupa Birliği projelerine verdiği öneme dikkat çeken Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Avrupa Birliği projelerine bir yenisini daha ekledik. Bu projemizle birlikte ilimiz sınırları içerisinde yaşayan gençlere yönelik gençlerin Avrupa Birliği faaliyetlerine katılımına yönelik Bakanlığımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Yapacağımız çalışmaların ana teması Avrupa Birliği programları, Avrupa Dayanışma Programı içeriğine yönelik eğitim ve seminerler düzenlenmesi olacak” dedi.
Karesi’nin marka ve görünürlüğü arttı
Eurodesk akreditasyon süreci tamamlandıktan sonra Erasmus+ programı ve AB fırsatları konularında gençlerimize yönelik temel bilgi düzeyinde çalışmalara başlayacaklarını belirten Başkan Orkan şöyle konuştu:
“Bu konuda belediyemiz personeli ve gençlerle periyodik toplantılar organize edeceğiz. Bu toplantılara bizzat ben başkanlık edeceğim. Bildiğiniz gibi belediyemiz göreve geldiğimizden beri çok farklı alanlarda projeleri hayata geçirmiştir. Özellikle AB programlarına yönelik projelerimizle belediyemizin marka değerini ve görünürlüğünü artırdık. Belediyemiz Avrupa’da uluslararası alanda bilinen ve tanınan bir kurum özelliğine sahip oldu. Sıfır Atık, Akıllı Şehirler, Organik Tarım, Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım konularında başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalışmaları hazırlarken sahip olduğumuz deneyim, bilgi ve birikimi AB’li ortaklarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Eurodesk nedir?
Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. 35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

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