Balıkesir'de polisten 277 şahsa 'Huzur' operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polisten 277 şahsa 'Huzur' operasyonu

İHA

Balıkesir'de polisten 277 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 277 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen toplam 63 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 hafta içiresinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Marmara, Savaştepe, Susurluk ve Sındırgı İlçelerinde yapılan çalışmalarda 219 aranan şahıs yakalanmış ve 61 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 30 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 936 adet fişek, 17 adet ruhsatsız tüfek ve 443 fişek, 14 adet kuru sıkı tabanca ve 330 fişek ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 hafta da yaptıkları 44 ayrı çalışmada Kent Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen, Manyas, Burhaniye ve Susurluk İlçelerinde 58 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı ve 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 52 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 113 gram metamfetamin maddesi, 284 adet sentetik ecza hap, 45 kök kenevir bitkisi, 24 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 139 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 305 TL ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Edremit’te kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Edremit’te kaçak tütün operasyonu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kocaseyit insansız hava aracı ile dereceye girdiler
YEREL HABERLER Kocaseyit insansız hava aracı ile dereceye girdiler
Ayvalık’ta “Turizmde Güncel Yaklaşımlar, İstihdam ve Kariyer Fırsatları” masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta “Turizmde Güncel Yaklaşımlar, İstihdam ve ...
Balıkesir'de hibe koçlar için kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de hibe koçlar için kura çekimi yapıldı
Mavi Vatan Balıkesir'de konuşuldu Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: “Kuvayi Milliye, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşıdır”
YEREL HABERLER Mavi Vatan Balıkesir'de konuşuldu Emekli Tümamiral Doç. ...
Altıeylül’de bahara merhaba konseri Çello orkestrası müzikseverler ile buluşuyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de bahara merhaba konseri Çello orkestrası ...
Minik cimnastikçilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Minik cimnastikçilerden büyük başarı
Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini ...
Başkan Orkan’dan gençlere AB fırsatı Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktası olmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Başkan Orkan’dan gençlere AB fırsatı Karesi ...
Seni gidi beni oyunu kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Seni gidi beni oyunu kahkahaya boğdu
Edremit’te merkez kırsal ayrımı yok Hizmet her noktaya ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Edremit’te merkez kırsal ayrımı yok Hizmet her ...
Ayvalık’ta belediyeden ibadethanelere Ramazan temizliği
YEREL HABERLER Ayvalık’ta belediyeden ibadethanelere Ramazan ...
Burhaniye’de çocukların güvercin sevgisi
YEREL HABERLER Burhaniye’de çocukların güvercin sevgisi
OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı OSB’den İzmir Yolu’na direkt geçiş
YEREL HABERLER OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı OSB’den İzmir ...
Usta oyuncu Lale Mansur ve Gizem Aldemir- “Acı Kaybımız” ile büyüledi
YEREL HABERLER Usta oyuncu Lale Mansur ve Gizem Aldemir- “Acı ...
Ayvalık’ta Kadın Oyunları Festivali Dünya Tiyatrolar Günü bildirgesiyle sona erdi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Kadın Oyunları Festivali Dünya Tiyatrolar ...
Ayvalıklı söz yazarı tıbbı ve aromatik bitki üretimine başlıyor
YEREL HABERLER Ayvalıklı söz yazarı tıbbı ve aromatik bitki ...
Burhaniye’ de Üniversite bursları hesaplara yattı
YEREL HABERLER Burhaniye’ de Üniversite bursları hesaplara yattı
AK Parti Edremit Mahalle Teşkilatı'nın lokma ikramına ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER AK Parti Edremit Mahalle Teşkilatı'nın lokma ikramına ...
Koyunları otlatırken gölete düşen Emir, boğuldu
YEREL HABERLER Koyunları otlatırken gölete düşen Emir, boğuldu
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de ...
Kalp krizi geçiren asker son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren asker son yolculuğuna uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.