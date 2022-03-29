İnanılmaz olay Merdiveni çalınınca çatıda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde çatıya çıktığı merdiveni çalınınca çatıda mahsur kalan vatandaşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 2. Hayat Caddesi No 39’da bir tamir işi için kendi merdiveni ile çatıya çıkan M.K. inmek istediğinde çıktığı merdivenin çalındığını gördü. Çatıda mahsur kalan M.K. itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye gelerek çatıda kalan vatandaşı kurtardı.

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