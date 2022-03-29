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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Partili meclis üyesi AK Parti’de

İHA

İYİ Partili meclis üyesi AK Parti’de

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Basri Ersan Kırbaş Ak Parti'ye geçti.

Balıkesir’de Meclis Üyesi düşürme konusu bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Susurluk ve Bandırma’da Balıkesir Büyükşehir Meclis üyeliği konusunda aritmetiği değiştirme gayreti içerisinde oldukları görülen CHP ve İYİ Parti Belediyeleri meclislerinde aldıkları kararlarla AK Parti ve Bağımsız meclis üyelerini “Devamsızlık” yaptıkları gerekçesiyle düşürmüşlerdi. Balıkesir Bölge İdare Mahkemesine yapılan itirazlar ve yürütmeyi durdurma talepleri sonuç verdi. Millet İttifakı Belediye meclislerince üyelikleri düşürülen meclis üyeleri hakkında yargının verdiği “Yürütmeyi Durdurma” kararları ile meclis kararları iptal edilmiş oldu. 2019 Yerel Seçimlerinden 93 kişiden oluşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi 46 Cumhur İttifakı (AK Parti 45 + MHP 1), 47 Millet İttifakı (CHP + İYİ PARTİ + DP) şeklinde oluşuyordu. Basri Ersan Kırbaş'ın Ak Parti'ye geçmesi sonucunda Cumhur İttifakı 3 yıl sonra Meclis çoğunluğunu elde etmiş oldu. Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisi aritmetiği 47 Cumhur İttifakı, 46 Millet İttifakı olarak yeniden şekillendi.

Kırbaş AK Parti rozetini taktı
2019 Yerel Seçimlerde İyi Parti'den Bandırma Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçilen Basri Ersan Kırbaş Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın da katıldığı tören ile AK Parti'ye üye oldu

Doğan: “AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor”.
Törende konuşan Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Ak Parti ailesinin gün geçtikte büyümeye devam ettiğini söyledi. Doğan, “Bugün ailemize Büyükşehir Belediyesi’ndeki İyi Parti’den istifa eden Bağımsız Belediye Meclis Üyemiz Basri Erkan Kırbaş’da katıldı. Ailemiz her geçen gün güçleniyor. Kendisine de buradan teşekkür ederek ailemize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Kırbaş: “Balıkesir’e hizmet etmeyi düşünenlerle birlikte olmak istedim”
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Basri Ersan Kırbaş "Üç yıldır Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ve Bandırma Belediye Meclisi'nde görev yapıyorum. Bandırma Belediye Meclisi’nin etik olmayan, hizmeti engellemek için aldığı karar sonucu işletilen hukuki süreç neticesinde adalet yerini buldu. Bu süreçte şunu gördük ki, asıl amaç halkımıza hizmet etmekten ziyade hizmeti engellemekmiş. Yargımız kararını verdi ve doğru olan, asıl olan yani hak edenler kazanmış oldu. Yücel Yılmaz başkanımız parti ve ilçe ayırımı gözetmeksizin "Hizmet" üretmek için çabalarken diğer taraf yani muhalefet hizmeti engellemek için çaba sarf ediyor. Mecliste iki taraf oluştu. Ben Hizmet tarafını tercih ediyorum. Bizler ilçelerimiz ve şehrimiz için seçilmiş kişileriz. Ancak bunun yerine Büyükşehir Meclisini suni gündem konularıyla, kavgalar ve tartışmalar çıkararak Meclisi kilitleme ve Hizmetleri engelleme siyasetinin bir parçası olmak istemiyorum. Ben, Hizmetleri engellemek için ekip kuranlarla değil, burada Balıkesir'e ve Bandırma'ya hizmet etmek için, gönül birliği yapmak istiyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte şehrimize hizmet edeceğiz, bu hizmetin bir parçası olacağız" dedi.

Başaran: “Sözde demokrasi savunucularının oyunu bozuldu”
Halkın tercihlerini yok sayan sözde demokrasi savunucularının oyununa yargının dur dediğini ifade eden Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir’de sanal gündemlerle algı peşinde koşanların, demokrasiyi engellemeye çalışanların amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran açıklamasında; ”Siyasetin ve şehrimizin gündemini sanal hadiselerle meşgul etme gayreti içerisinde olanlara bugün çok güzel bir cevap vermiş oluyoruz. CHP ve İyi Partili Belediyelerin Demokrasi dışı aldıkları kararlar neticesinde hukuktan beklediğimiz cevaplar geldi. Kazanan adalet oldu, demokrasi oldu. Düşürülen meclis üyelerimizle ilgili yürütmeyi durdurma kararları neticesinde Büyükşehir Belediye Meclis aritmetiği bugün daha da güçlenmiş bir şekilde devam ediyor.
Meclisimiz bundan sonra şehrimize hizmet yolunda kararlarını daha güçlü alacak. Bugüne kadar da karar almaya devam ediyordu. Hiçbir hizmet aksamıyordu. Fakat dediğim gibi sanal gündemlerle sıkıntı bütün Türkiye gündemine taşınmaya çalışıldı. Biz buna engel olduk. Hukuk buna engel oldu. Hak yerini buldu. Bu yaşanan sürecin ardından Basri Kardeşimiz Ak Parti’ye katılma kararı verdi. Biz kendisine hoş geldin diyoruz. Bizim Partideki prensibimiz; pazara kadar değil mezara kadar Ak Partili olmak. Bundan sonra nasip olursa, Allah ömür verdiği sürece, sağlığımız sıhhatimiz elverdiği sürece hep beraber bu dava için koşturacağız. Onlar belediye meclisi üyeliği olarak üzerine düşenleri yapacaklar, biz siyasetin gereklerini yapacağız. İnşallah Balıkesir daha güzel, daha yükseklerde hak ettiği yerlere ulaşacak diye düşünüyorum, temenni ediyorum. Basri kardeşimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Yılmaz: “AK Parti her geçen gün güçleniyor”
3 yıldır Balıkesir’e en iyi hizmeti vermek, Balıkesir’i marka şehir yapmak için çalıştıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bugün burada Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Basri Ersan Kardeşimizin aramıza katılmasıyla yaşanan çok güzel bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Ak Parti’miz her geçen gün güçleniyor, Balıkesir güçleniyor. Çünkü, 2019 meclis aritmetiğindeki koltuk sayılarına göre biz salt çoğunlukla ilgili sıkıntılı bir süreç yaşamadan bugüne kadar geldik. Ama ocak ayından itibaren hem Susurluk’ta hem de Bandırma’da ucuz bir siyasetin sonucu olarak meclis üyelerini düşürme kararı gerçekten Balıkesir gündemini meşgul etti.

“Balıkesir’imize daha iyi hizmet edeceğiz”
Ama bu süreç yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile şehrimize zarar vermeden sonuçlanmış oldu. Basri kardeşimiz bu süreçte tarafları ve yapılan işleri net bir şekilde gördüğünü, Ak Parti’mize katılmak istediğini beyan etti. Böylece meclis aritmetiği tekrar güçlendi. Yürütmeyi durdurma kararları meclisin aynen devam edeceğini, arkadaşımızın bize katılmasıyla şuan Cumhur İttifakı olarak mecliste hiçbir sıkıntı yaşamadan Balıkesir’e daha iyi hizmet etme imkanına kavuşacağımızı gösteriyor. Güzel hizmetler için Balıkesir daha da güçlenerek yoluna devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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