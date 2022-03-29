Başçeşme Mezarlığı’nda altyapı ve üstyapı sorunları çözüldü Ramazan'ın ilk 10 gününde çalışmalar bitecek

Yıllardır yaşanan sorunların geçici çözümlerle giderildiği Balıkesir Başçeşme Mezarlığı; elektrikten su hatlarına, çeşmesinden taşına, morgundan aydınlatmasına kadar 70 yıllık tarihi dokusuna uygun olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve başkanvekili Yasin Sağay ile birlikte Başçeşme Mezarlığı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. En son eski belediye başkanlarından AK Partili Sabri Uğur döneminde düzenleme yapılan mezarlık baştan aşağıya yeniliyor. Ramazan Bayramı’ndan önce çalışmaların bitirilmesi için ekipler, tatil yapmadan çalışmalarını sürdürüyor. Alandaki eski tabelalar sökülüp, aydınlatma direkleriyle beraber tek tip hale getiriliyor.

Mezar yerini telefon tarif edecek

Çok fazla su patlakları yaşanması nedeniyle alt yapının da değiştirildiği mezarlıkta Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı vatandaşlara aradıkları mezarları bulabilmeleri için sistem geliştirdi. Vatandaşlar mezarlığa geldiği zaman telefonlarından mezarların yerini çok kolay bir şekilde bulabilecek. Başkan Yılmaz ile birlikte çalışmaları inceleyen Milletvekili Canbey, işçilikten seçilen taşına kadar her şeyin çok güzel olduğunu söyledi.

“Yer altı sistemi güçlendirildi"

Mezarlıkta detaylı bir inceleme yapan Başkan Yılmaz, Sabri Uğur zamanında yolların ve güzergahların belirlendiğini şimdi de kendilerinin bugünün şartlarına uygun olarak hem kayıt sisteminin yenilendiğini hem de yer altı sisteminin güçlendirildiğini belirtti. Mezarlığın birçok noktasına da kamera sistemi yerleştirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Mezarlığımızı modern bir hizmet anlayışıyla güncellemek istedik. Başçeşme Mezarlığı gün içerisinde yüzlerce insanın kaybettiklerini yad etmek ve dua okumak için geldiği, özellikle de arife günlerinde yaklaşık 25 30 bin vatandaşımız tarafından ziyaret edilen bir yer. Bu işe mezarlığın girişindeki takı değiştirmekle başladık, gasilhanemiz, morgumuz ve diğer hizmet alanlarımızda da ciddi bir tadilata ihtiyaç vardı. Burada yapılan çalışmalar; hizmet ünitelerinin sağlıklaştırılması, elektriğiyle, suyuyla, çeşmeleriyle mezarlığı tamamen elden geçiriyoruz. Bu zamana kadar yapılan her tadilat belirli sorunları çözmek için yapılmış. Vatandaşlarımız umarım arife günü geldiklerinde yaptığımız çalışmalardan umarım memnun kalır. Ramazan ayının ilk 10 günü içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız” açıklamasında bulundu.

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