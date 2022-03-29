Erdek Kaymakamı Aksoy köpek katliamına duyarsız kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek Kaymakamı Aksoy köpek katliamına duyarsız kalmadı

İHA

Erdek Kaymakamı Aksoy köpek katliamına duyarsız kalmadı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde son günlerde yaşanan köpek katliamı için İlçe Kaymakamı Abdullah Atatan Atasoy soruşturma başlattı. Hayvan severlerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara duyarsız kalmayan Kaymakam Atasoy olayın faillerinin bulunması için çalışma başlattığını bildirdi.

Erdek’in Sahil Mahallesi Çuğra bölgesinde dört köpeğin av tüfeğiyle katledilmesi, bir köpeğin de ağır yaralanması sonrasında hayvan severler sosyal medya üzerinden yetkililerden acil müdahale talebinde bulundu. Hayvan severlerin sosyal medyadaki paylaşımlarına duyarsız kalmayan İlçe Kaymakamı Abdullah Atatan Aksoy sosyal medya üzerinden konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kaymakam Atasoy, “Şimdi, inceleme ve araştırma için Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden görevlendirmeler yaptım. Hemen olay yerine geçiyorlar. Sizlere ulaşacaklar. Lütfen, olay olduğu anda emniyetimizi bilgilendirirseniz, görevlilerimiz olaylara daha çabuk müdahale edeceklerdir” şeklinde paylaşımda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başçeşme Mezarlığı’nda altyapı ve üstyapı sorunları çözüldü Ramazan'ın ilk 10 gününde çalışmalar bitecek
YEREL HABERLER Başçeşme Mezarlığı’nda altyapı ve üstyapı sorunları ...
Merinos ırkı koç 12 bin 500 liradan satıldı
YEREL HABERLER Merinos ırkı koç 12 bin 500 liradan satıldı
Silahla oyun kanlı bitti
YEREL HABERLER Silahla oyun kanlı bitti
İYİ Partili meclis üyesi AK Parti’de
YEREL HABERLER İYİ Partili meclis üyesi AK Parti’de
Erdek’te yanan restoran kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Erdek’te yanan restoran kullanılmaz hale geldi
Bandırma balık hali denetimden geçti
YEREL HABERLER Bandırma balık hali denetimden geçti
Balık bolluğu yaşanıyor, fiyatlar düşüyor
YEREL HABERLER Balık bolluğu yaşanıyor, fiyatlar düşüyor
Altıeylül bahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Altıeylül bahara hazırlanıyor
İnanılmaz olay Merdiveni çalınınca çatıda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İnanılmaz olay Merdiveni çalınınca çatıda mahsur ...
Rota değiştiren lezzet mevsimi başladı Damak çatlatan lezzet oğlak güveci mevsimi geldi
YEREL HABERLER Rota değiştiren lezzet mevsimi başladı Damak çatlatan ...
Balıkesir'de polisten 277 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 277 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Edremit’te kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Edremit’te kaçak tütün operasyonu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kocaseyit insansız hava aracı ile dereceye girdiler
YEREL HABERLER Kocaseyit insansız hava aracı ile dereceye girdiler
Ayvalık’ta “Turizmde Güncel Yaklaşımlar, İstihdam ve Kariyer Fırsatları” masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta “Turizmde Güncel Yaklaşımlar, İstihdam ve ...
Balıkesir'de hibe koçlar için kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de hibe koçlar için kura çekimi yapıldı
Mavi Vatan Balıkesir'de konuşuldu Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: “Kuvayi Milliye, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşıdır”
YEREL HABERLER Mavi Vatan Balıkesir'de konuşuldu Emekli Tümamiral Doç. ...
Altıeylül’de bahara merhaba konseri Çello orkestrası müzikseverler ile buluşuyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de bahara merhaba konseri Çello orkestrası ...
Minik cimnastikçilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Minik cimnastikçilerden büyük başarı
Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini ...
Başkan Orkan’dan gençlere AB fırsatı Karesi Belediyesi Eurodesk temas noktası olmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Başkan Orkan’dan gençlere AB fırsatı Karesi ...
Seni gidi beni oyunu kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Seni gidi beni oyunu kahkahaya boğdu
Edremit’te merkez kırsal ayrımı yok Hizmet her noktaya ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Edremit’te merkez kırsal ayrımı yok Hizmet her ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.