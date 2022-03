Ayvalık'ta 22 dönüme 2022 fidan... Mesut Ergin, “Hedef yemyeşil bir Ayvalık”

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cennet Tepesi Mevkisi'nde, Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İyi Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, siyasi parti, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrencilerin de katılımıyla 22 dönümlük alana 2022 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Zeytin Çekirdekleri Korosu’nun seslendirdiği ağaç ve doğa şarkılarıyla başlayan etkinlikte, dikilen her fidana öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu kurdele bağlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta göreve geldikleri ilk günden beri kentte daha çok yeşil olmasını ve var olan tabiatı her zaman korumayı görev edindiklerini belirtti.Başkan Ergin, Türkiye’de örnek bir kent olmak, hem de gelecek nesillere yemyeşil bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirdikleri fidan dikim şenliğiyle, insanın doğasız yaşayamayacağına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

“Torunlarımız gölgesinden yararlanacak”

Başkan Ergin şöyle konuştu:

“Ayvalık’ın iklimine uygun, bakımı çok zor olmayan ağaç türlerini belirledik. Bu alanda 20 dönüm arazi üzerinde 2022 adet fidanı toprakla buluşturduk. Diktiğimiz fidanlar arasında fıstık çamı ve servi fidanları da var. Bu fidanlar belki 200 yıl yaşayacak ve torunlarımız dahi bu ağaçların oluşturduğu gölgeden, temiz havadan yararlanacak. Bundan sonra da bunu kendimize görev olarak kabul edip mevsimin uygunluğuna göre dikebildiğimiz kadar fidan dikmeye devam edeceğiz.İklimi dengeleyen, havayı temizleyen, en bilinen sera gazı olan karbondioksiti oksijene çeviren ağaçlar; iklim değişikliğiyle mücadelenin de en önemli unsurlarından biridir. Diktiğimiz tüm fidanlara gözümüz gibi bakacağız ve çocuklarımıza daha yeşil ve güzel bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yanımızda olup bize güç veren herkese çok teşekkür ediyorum.

Slogan yarışmasında ödüller dağıtıldı

Fidan dikim töreni öncesi başlatılan liselerarası slogan yarışmasında anlamlı sloganları ile dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı. “Doğa Candır, Doğayı Ağaçla Canlandır” sloganıyla Ayvalık Anadolu Lisesi’nden Ege Onur Şanlı, birincilik, “Yeni Dikilen Fidanlar Yeni Yetişen Ağaçlar Gibidir’’ sloganıyla Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi’nden Sevcan Keskin ikincilik ve “Z Kuşağıyız, Ormanları Yakanların Yakasındayız’’ sloganıyla Ayvalık Anadolu Lisesi’nden Selin Çetin üçüncülük ödülüne değer görüldü.

