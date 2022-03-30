Altınoluk MYO’lu mezunlardan-öğrencilere tecrübe aktarımı

Balıkesir Üniversitesi, Altınoluk Meslek Yüksekokulundan, mezun olan ve iş hayatına atılan öğrencilerle,eğitimine devam eden öğrencileri bir araya getirerek bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı mezunöğrenci buluşmaları Altınoluk MYO’da gerçekleştirildi.

Müdür Yard. Dr. Cenk Paşa koordinatörlüğünde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı mezun öğrencilerinden ve aynı zamanda Balıkesir Gökçeyazı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Üyelerinden başarılı girişimci Kaya Şener Uzan; mezun olduğu programın öğrencilerine, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması gibi önemli konularda sektördeki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi; mezunlarla öğrencileri buluşturan bu etkinliklerin zaman içerisinde diğer bölüm öğrencileri içinde yapılacağını belirterek mezunöğrenci buluşmalarının; öğrencilerin mezun olmadan sektörleri tanımalarına ve iş hayatına sağlam adımlar atmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

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