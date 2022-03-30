Balıkesirli kadın efeler zeybek ve çökertme öğrendi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadınlar için düzenlediği Halk Oyunları Kursu ilgi gördü. Kursa katılan 20 kadın önce harmandalı zeybeği, ardından çökertme oyununu öğrendi.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Kemer Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlediği kurs ilgi gördü. Süleyman Kirli’nin eğitmenliğini yaptığı kursta, ilk olarak Balıkesir yöresine ait Harmandalı Zeybeği ve Muğla Yöresine ait Çökertme oyunu öğretildi. Haftanın Pazartesi ve Salı günleri düzenlenen kursta heyecan yaşayan kadınlar, çocuklarının ve komşularının düğünlerinde oynamak istediklerini söylediler. Kızının düğünü olacağını anlatan Selma Ceylan, “ İsmail hocamızı ve Hak Eğitimi Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Kızımın düğünü olacak. Kızıma sürpriz yapmak istedim. Halk Eğitimde folklar öğreniyorum. Çökertme ve Harmandalı öğreniyorum. Bunları oynamaktan çok keyif alıyorum” dedi. Ayten Komşu da, “ Ben hiç oyun oynamadım. Fakat ben çocuklarıma, kızıma ve eşime sürpriz yapmak istiyorum. Halk Eğitim yöneticilerine herkese çok teşekkür ediyorum. Süleyman hocamıza bize bu konuda yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi. Halk Oyunları Eğitmeni Süleyman Kirli ise, “Bayanlara yönelik kurslarımız devam etmektedir. Herkes stres atmak için eğlenmek için kursumuza katılıyorlar. Kursumuz boyunca iki tane oyun oynatmaktayız. Öncelikle Balıkesir yöresine ait Harmandalı zeybeği, Muğla yöresine ait çökertmeyi öğrendik. Bize bu imkanı sunan Halk Eğitimi Müdürümüze ve bizleri bu kursumuzda yalnız bırakmayan değerli kursiyerlerimize teşekkür ederiz” dedi.

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