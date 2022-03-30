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1915 Çanakkale Köprüsü Kuzey, Ege’nin turizmdeki dinamosu olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Ege de turizmcilerin sezondaki beklentilerini yükseltti

İHA

1915 Çanakkale Köprüsü Kuzey, Ege’nin turizmdeki dinamosu olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Ege de turizmcilerin sezondaki beklentilerini yükseltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü Kuzey Ege’nin turizm marka değerinin artmasında da büyük bir katkı sağlamaya başladı.
1915 Çanakkale köprüsüyle Kuzey Ege’nin Avrupa’ya direk olarak bağlandığını ifade eden TURSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı Ahmet Çelik, "İstanbul bölgemiz en yakın metropol, en büyük şehir ve ciddi oranda bir iç pazar akışı, trafiği var o bölgede. Dolayısıyla feribotla kaybedilen süre böylelikle çözülmüş oldu. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde açılacak olan Kazdağları'ndaki tüneller ve 1915 Çanakkale Köprüsüyle bölgemiz ciddi anlamda Trakya dediğimiz, Avrupa dediğimiz İstanbul bölgeye ulaşım konusunda rahatlamış olacak. Biz bu anlamda dış pazarda Avrupa'da da Trans Balkan yolunun 1915 Köprüsüyle birleşmiş olmasından da çok mutluyuz" dedi.
Özellikle Kuzey Ege ve Güney Marmara bölgesinde yer alan Çanakkale ile Balıkesir'e Avrupa'da yaşayan Türklerin, ülkelerine, memleketine geri dönmek istemelerinden dolayı 1915 Çanakkale Köprüsünün çok yoğun bir şekilde kullanacaklarını beklediklerinin altını çizen Çelik, "Tabii 1915 Çanakkale Köprüsü sadece bir ulaşım aracı değil mimari olarak da bir sembol aslında iki kıtayı iki yakayı birleştiren. İnsanlar bunu bir anıt gibi de düşünüp değerlendirip görmek de istiyorlar. Görmek için gelmek de istiyorlar. Dolayısıyla bizim Avrupa aksında, Avrupa hattından hem iç pazar hem dış pazar anlamında ciddi bir potansiyeli bölgemize kazandıracağımızı düşünüyorum. Bu anlamda da rezervasyonlar alıyoruz ve bunu da bekliyoruz açıkçası. Eskiden Avrupa'da yaşayan Türkler İstanbul üzerinden Anadolu'ya geçerlerken, giderlerken bu sefer Çanakkale ve Balıkesir üzerinden Anadolu'ya gidecekler" diye konuştu.
Köprünün Çanakkale ve Balıkesir'de konaklamanın artmasına katkı sağlayacağını dile getiren Çelik, şunları aktardı:
"Körfezde konaklama artacak. Konaklama sayılarını artırmak tabii ki burada yegane hedefimiz. En önemli görevimiz de diyebilirim açıkçası. dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsünün ulaşımı çözme anlamında bölgemize çok ciddi bir katkı sağlayacağını, hatta dinamo görevini göreceğini düşünüyorum."
1915 Çanakkale Köprüsü’nün Kuzey Ege turizmi için büyük bir nimet olduğuna değinen Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Atamer Ulusoy, "Tabii ki bu batı ile ile bütün Türkiye’yi birleştiren çok çok önemli bir yapı. Biz turizmciler olarak diyoruz ki bu bölgede böyle bir yapının oluşması bizi turizm açısından çok büyük bir destek olarak ortaya çıkıyor. Bunun nimetlerinden bu pastadan herkes payını alacaktır" açıklamasını yaptı.
Köprünün açılışı sonrasında bölgede otel rezervasyonlarının artığını ifade eden Adrina Termal Otel Genel Müdürü Ceyhun Özsan, "Kesinlikle bölge turizmine çok ciddi bir faydasını gördük. İlk bir haftada ortalama doluluk oranımızda yüzde 25 30 artışlar kaydettik. İstanbullunun bize erişimi ve ulaşması, Avrupalının Balkanlının bize ulaşması çok daha kolay ve hızlı oldu. Biz çok mutluyuz ve yaz sezonunda da müthiş bir turist akını bekliyoruz köprüden dolayı" dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü ile son zamanlarda yükseliş trendinde olan karavan turizminin Kuzey Ege’de yükselişe geçeceğine inandığını ifade eden Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin ise, "Çok önemli bir köprü bizler için. Hem İstanbul'u bize çok daha yaklaştırdı bir de Avrupa'yı da bize çok yaklaştırdı. Bundan sonraki alternatif turizm olarak kullanacağınız karavan turizminin yolunu daha da yakınlaştırdı hem Ayvalık hem de körfez bölgesine. Bizim için tabii ki muhteşem bir olanak sağladı. Bu sene oradan daha fazla turist gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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