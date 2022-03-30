BAÜN'de, Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi kuruldu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ortaklığında tarafından hazırlanarak, Avrupa Birliği Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından desteklenmeye layık görülen “Renewable Youth Energy/REYOU (Yenilenebilir Gençlik Enerjisi/Yeniden Sen) Operasyonu” başlıklı proje , Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi kuruldu.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de fonlanan en ayrıcalıklı yenilenebilir enerji projesi olarak nitelendirilen proje anlamında kurulan BAÜNSEM Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi bünyesinde; Güneş Enerji Sistemleri Eğitim Laboratuvarı, Rüzgar Enerji Sistemleri Eğitim Laboratuvarı (2 adet), Biogaz Enerji Sistemleri Eğitim Laboratuvarı ve Yenilenebilir Enerji Bilgisayar Laboratuvarı (2 adet) yer alıyor. Merkezde ayrıca 3 adet de derslik bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Merkezi ziyaret etti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, proje anlamında kurulan Yenilebilir Enerji Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; BAÜN Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Önal ve Balıkesir Üniversitesi adına Proje Koordinatörü Doç. Dr. Sabri Bıçakçı ile projede görevli personellerden merkezde yapılacak eğitim çalışmaların yanı sıra projedeki son gelişmeler hakkında da bilgiler aldı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yenilenebilir enerji alanının enerjide dışa bağımlılığı azaltma adına ülkemiz için stratejik bir alan olduğunu ifade ederken, başlangıç aşamasında 480 yeni üniversite mezununun, yenilenebilir enerji sistemleri eğitimi alacağı projenin, ülkemiz, Balıkesir ve üniversite için önemli bir kazanç olduğunu belirtti. Proje ekibini çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yakın zamanda eğitim faaliyetlerine başlayacak olan merkezin, hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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