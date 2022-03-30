Öğrenciler kıyasıya yarıştı. Bandırma'da atletizim yarışması düzenlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Okullar arası 2022 Yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor Atletizm Yarışması gerçekleşti.

İlk okullarda 3.ve 4 sınıflar, Ortaokullarda 5.6.7 ve 8.sınıflar ve liseleri tüm özel ve devlet okullarını kapsayan atletizim yarışması düzenlendi. 400 metre, 600 metre 800 metre, 1000 metre, 1200 metre parkurlarda koşullar yapıldı. Dereceye giren sporcular ilk okul ve orta okul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, lise okulları ise 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor bayramında ödüllerini alacaklar. Yarışmalarda ilk beşe giren sporculara madalya ve ödül verilecek.

Dereceye giren sporcular ödüllerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor Bayramı töreninde alacaklar. Kategorilerinde yarışan sporcular, en iyi dereceye sahip olmak için koştukça koştu. Gruplar halinde start alan öğrencilerden bazıları yarışı önde tamamlarken, bazıları da finiş çizgisini geçmek için nefes nefese kaldı. Özellikle yaşları küçük sporcular arasında geçen yarışmalar veliler arasında da büyük heyecana neden oldu.

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